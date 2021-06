Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Αθηναγόρας: να εξετάζονται οι ψυχολογικές αντοχές των κληρικών

Τι λέει ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΔΙΣ για τα προγράμματα κατάρτισης χιλιάδων κληρικών, αλλά και τις ευθύνες της Εκκλησίας για όσους “βάζουν το ράσο, μόνο για τον μισθό”

«Ήδη έχουν ξεκινήσει προγράμματα επιμόρφωσης κληρικών, όπου συζητούνται θέματα που αφορούν και την ψυχολογία και την ενδοοικογενειακή βία. Το πρώτο πρόγραμμα υπάρχει από το 2013 στην Αρχιεπισκοπή και έχουν συνδεθεί με αυτό ακόμη 7 Μητροπόλεις. Σε αυτό έχουν εκπαιδευθεί 4000 ιερείς σε τέτοια θέματα της καθημερινότητας. Το Κέντρο είναι πιστοποιημένο από το υπ. Παιδείας ως κέντρο δια βίου μάθησης», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αθηναγόρας, στον απόηχο της επίθεσης με βιτριόλι μέσα στην Μονή Πετράκη.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου, συμπλήρωσε ότι «στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τώρα για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, θα υπάρχει διετές πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης όσων θέλουν να γίνουν ιερείς, όχι μόνο στα λειτουργικά και τελετουργικά ζητήματα, αλλά και σε τέτοια θέματα», ώστε όπως ανέφερε, να μπορούν να αντιλαμβάνονται ευκολότερα από τις επαφές με τους ενορίτες τους, εάν υπάρχει πρόβλημα ψυχολογικής φύσεως και να τους καθοδηγούν για να τους βοηθήσουν.

«Θα πρέπει να εξετάζονται και οι ψυχολογικές αντοχές των κληρικών», επεσήμανε ο Σεβασμιώτατος Αθηναγόρας, προσθέτοντας ότι «πολλές φορές κάποιοι έρχονται στον κλήρο για να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους, όπως πηγαίνουν σε άλλες υπηρεσίες και εδώ είναι και η ευθύνη της Εκκλησίας».





