ΕΦΚΑ Πειραιά: Κατάληψη για τον κλιματισμό (εικόνες)

Διαμαρτυρία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ Πειραιά λόγω έλλειψης κλιματισμού. Η απάντηση για το τηλεφωνικό κέντρο.

Χωρίς κλιματισμό καταγγέλλουν ότι είναι το κτήριο του ΕΦΚΑ Πειραιά, στην οδό Λεωχάρους, οι εργαζόμενοί του, οι οποίοι και κάνουν κατάληψη στο κτήριο, απέχοντας από την εργασία τους.

Σε δηλώσεις που έκανε εργαζόμενος στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και απαντώντας σε ερώτηση του Γιώργου Παπαδάκη στο «γιατί δεν απαντούν στα τηλέφωνα του ΕΦΚΑ», απάντησε πως «το τηλεφωνικό κέντρο είναι χαλασμένο εδώ και τρεις μήνες».

Η ανακοίνωση των εργαζομένων:

«Ο Π.Σ.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. σήμερα Παρασκευή 25/06/2021 από τις 7.00 π.μ. πραγματοποιεί κατάληψη στο κτίριο υπηρεσιών του ΕΦΚΑ στον Πειραιά (Λεωχάρους 26), λόγω της συνεχιζόμενης παντελούς έλλειψης κλιματισμού. Καταγγέλλουμε τη Διοίκηση του Οργανισμού για την αδιαφορία, την εγκατάλειψη και την αναλγησία της απέναντι στους εργαζόμενους και στους ασφαλισμένους.

Απευθύνουμε ειδική <<πρόσκληση>> στον κ. Χατζηδάκη να μας επισκεφθεί, προκειμένου να διαπιστώσει "ιδίοις όμμασι"!!!!!!!! εκτός των άλλων τις "ιδανικότατες" εργασιακές συνθήκες που προσφέρει στους εργαζόμενους του ο ΕΦΚΑ του οποίου ο ίδιος αποτελεί τον πολιτικό προϊστάμενο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ».