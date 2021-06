Υγεία - Περιβάλλον

Ινδική μετάλλαξη - Εξαδάκτυλος: άμεσα να εμβολιαστούν όσοι είναι άνω των 55 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το ποσοστό προστασίας κατά 88% στους εμβολιασμένους, τις επιπτώσεις της παραλλαγής «Δέλτα» του Covid-19 και την προοπτική να γεμίσουν πάλι τα νοσοκομεία.

«Οι εμβολιασμένοι προστατεύονται σε ένα ποσοστό 88% από την ινδική μετάλλαξη. Αυτό σημαίνει ότι από τους 100 εμβολιασμένους, οι 12 δεν έχουν άμυνα, οι 88 έχουν άμυνα έναντι της μετάλλαξης «Δέλτα», για αυτό πρέπει να σπεύσουν όλοι να εμβολιαστούν», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, εν μέσω του συναγερμού που έχει σημάνει και στην Ελλάδα για την παραλλαγή «Δέλτα», «η ινδική μετάλλαξη μεταδίδεται πολύ γρήγορα. Όταν αύριο-μεθαύριο τα νοσοκομεία θα ξαναγεμίσουν από ασθενείς με κορονοϊό, που θα γεμίσουν από αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, σημαίνει ότι οι υπόλοιποι ασθενείς δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν, όπως γινόταν εδώ και πολλούς μήνες, πχ. κάποιος που ήθελε να κάνει μια επέμβαση και περίμενε πολλούς μήνες».

«Είναι μια νόσος που μεταδίδεται ταχύτατα και επηρεάζει την ζωή όλων μας. Οι άνω των 55 ετών πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν όλοι, το χρωστούν στον εαυτό τους και στην κοινωνία, το χρωστούν στα παιδιά και στα εγγόνια τους, δεν μπορεί να ζητάμε από μαθητές και φοιτητές να εμβολιαστούν, ενώ αυτοί που έχουν το πρόβλημα να μην εμβολιάζονται», είπε ο κ. Εξαδάκτυλος.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, «θα είναι πολύ κρίμα η χώρα μας να ξαναμπεί σε αυτήν την δίνη, ενός lockdown, ενώ έχουμε την δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε με άλλους όρους και ενώ έχουμε και το προνόμιο να έχουμε εμβόλιο και αν επιλέγουμε ποιο εμβόλιο θα κάνουμε».

Ο κ. Εξαδάκτυλος είπε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν οι πολίτες να φορούν μάσκα όταν βρίσκονται σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα ανθρώπων και συνθήκες συνωστισμού.

Όπως ανέφερε ο κ. Εξαδάκτυλος, η αύξηση των κρουσμάτων στην Κρήτη είναι απόρροια των επισκεπτών που έφθασαν στο νησί, ενώ επεσήμανε πολλάκις ότι «η μετάλλαξη «Δέλτα» είναι πιο μεταδοτική και προκαλεί μεγαλύτερες επιπτώσεις στην υγεία».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηγουμενίτσα: Λαθραία τσιγάρα σε νταλίκα με... κατεψυγμένα ψάρια (εικόνες)

Επικουρικές: οι αλλαγές και το νέο σύστημα

Καιρός: καύσωνας έως 42 βαθμούς την Παρασκευή