Παράξενα

Σκόπελος: Κατάπιε γυαλί την ώρα που έπινε καφέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακομίστηκε εσπευσμένα με ταχύπλοο στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.

Τρόμος για μια γυναίκα στη Σκόπελο το μεσημέρι της Πέμπτης όταν, ενώ έπινε καφέ, κατάπιε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα γυαλί.

Μετά το ατύχημα η 52χρονη έκανε εμετό και είχε αιμόπτυση ενώ διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις πρώτες βοήθειες κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η λιμενική αρχή της Σκοπέλου με την 52χρονη να μεταφέρεται στις 15:15 στον Βόλο από τη Σκόπελο με το ταχύπλοο σκάφος «Αξιον Εστί».

Εκεί παρελήφθη από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Αθηναγόρας: να εξετάζονται οι ψυχολογικές αντοχές των κληρικών

Ινδική μετάλλαξη - Εξαδάκτυλος: άμεσα να εμβολιαστούν όσοι είναι άνω των 55 ετών

ΕΦΚΑ Πειραιά: Κατάληψη για τον κλιματισμό (εικόνες)