Κόσμος

Κίνα: Φονική πυρκαγιά σε κέντρο πολεμικών τεχνών

Τραγωδία σε κέντρο πολεμικών τεχνών στην Κίνα. Συνελήφθη ο διευθυντής της σχολής.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε κέντρο εκπαίδευσης στις πολεμικές τέχνες στην επαρχία Χενάν της Κίνας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 18 άνθρωποι, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ και τα θύματα στην πλειονότητά τους ήταν εσωτερικοί σπουδαστές ηλικίας μεταξύ 7 και 16 ετών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Beijing Youth Daily που όμως αποσύρθηκε από τον ιστότοπό της χωρίς να εξηγηθεί το γιατί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 03:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 22:00 χθες Πέμπτη ώρα Ελλάδας) και κατασβέστηκε αργότερα, ανέφεραν οι τοπικές αρχές της κομητείας Τζετσένγκ.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς στη σχολή, στην πόλη Σανγκτσιού, τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, τέσσερις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CGTN, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους. Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές σε τι οφειλόταν η φωτιά.

Η αστυνομία συνέλαβε τον διευθυντή της σχολής, ανέφεραν οι αρχές της κομητείας. Δεν δημοσιοποίησαν τα στοιχεία του, ούτε την επωνυμία της σχολής.

Τα περισσότερα θύματα ήταν σπουδαστές στη σχολή που διέμεναν στον δεύτερο όροφο, ηλικιών από 7 ως 16 ετών, ανέφερε η Ημερησία της Νεολαίας του Πεκίνου στο δημοσίευμά της που διαγράφτηκε αργότερα.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς στο κέντρο αυτό, που λειτουργούσε στην πόλη Σανγκτσιού, τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CGTN, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχος.

Δεν έχει γίνει προς το παρόν σαφές σε τι οφειλόταν η πυρκαγιά.

Τέτοιου είδους καταστροφές δεν είναι ασυνήθιστες στη γιγαντιαία ασιατική χώρα, όπου η ασφάλεια κτιρίων συχνά παραβλέπεται και οι κατασκευές σε αρκετές περιπτώσεις αψηφούν τον πολεοδομικό κώδικα.

Τη 13η Ιουνίου, έκρηξη σε αγωγό αερίου στην επαρχία Χουμπέι είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 25 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 138.

Συνελήφθησαν οκτώ υπάλληλοι επιχείρησης αερίου από την τοπική αστυνομία όταν αποκαλύφθηκαν παραλείψεις στην εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας.

