Κρήτη: Νιόπαντροι κατέληξαν στο νοσοκομείο

Ζευγάρι λίγες ώρες μετά το γάμο τσακώθηκε και κατέληξαν στο νοσοκομείο. Πέταγαν κατσαρόλες ο ένας στον άλλον...

Ο καυγάς ανάμεσα σε νιόπαντρο ζευγάρι στην Κρήτη, είχε δυσάρεστες εξελίξεις με τους δύο, το βράδυ της Πέμπτης, να καταλήγουν στο νοσοκομείο.

Όλα έγιναν στα Μεσκλά Χανίων όταν λίγες ώρες μετά τον γάμο, γαμπρός και νύφη τσακώθηκαν με συνέπεια και οι δύο να καταλήξουν τραυματισμένοι στο Νοσοκομείο Χανίων, λίγο μετά τις 22.30 το βράδυ, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες από το νοσοκομείο λένε ότι κατά τη διάρκεια του καυγά έγινε χρήση από μαγειρικά σκεύη, όπως κουτάλι και κατσαρόλα! Τόσο η 35χρονη νύφη όσο και ο γαμπρός, είναι καλά στην υγεία τους.

