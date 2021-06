Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Χαρμάνης: Η Λυδία θα είναι η κόρη του δολοφόνου ή το κοριτσάκι της Καρολάιν; (βίντεο)

Η "μάχη" γα την επιμέλεια του παιδιού, η πρόταση για εκ περιτροπής διαμονή σε Αθήνα και Αλόννησο, η “σύγκρουση” των δύο οικογενειών και η “αντιπρόταση” της μητέρας της άτυχης 20χρονης

Για την εν εξελίξει διαμάχη των δύο οικογενειών, της Καρολάιν που δολοφονήθηκε στα Γλυκά Νερά και του συζυγοκτόνου που έχει προφυλακιστεί στον Κορυδαλλό, αναφορικά με την επιμέλεια της μικρής τους κόρης, της ενός έτους Λυδίας, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο συνήγορος των γονέων της άτυχης 20χρονης μητέρας.

Όπως είπε ο Αθανάσιος Χαρμάνης, η πλευρά των γονιών του συζυγοκτόνου, έχει προτείνει εκ περιτροπής επιμέλεια του παιδιού, με διαμονή του 6 μήνες στην Αλόννησο με τους γονείς της Καρολάιν, Απρίλιο με Οκτώβριο, ενώ τους υπόλοιπους μήνες να διαμένει στην Αθήνα με τους γονείς του συζυγοκτόνου πατέρα της.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρμάνη, «αυτό έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό το εξάμηνο και εξάμηνο, σημαίνει ότι το παιδί δεν θα μπορεί να προσαρμοστεί πουθενά, δεν θα έχει καμία βάση», σημειώνοντας ότι η οικογένεια της Καρολάιν έχει ζητήσει να υπάρξει απόφαση για μόνιμη διανομή του παιδιού, τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια.

«Ζητήσαμε την πλήρη επιμέλεια. Η άλλη οικογένεια έχει σπίτι στην Αλόννησο. Είναι πολύ πιο εύκολη η μετακίνηση των δύο παππούδων από την Αθήνα στην Αλόννησο παρά του παιδιού στην Αθήνα. Η μητέρα της Καρολάιν ουδέποτε αρνήθηκε και ούτε ποτέ θα αρνηθεί την επικοινωνία. Δηλαδή, όταν έρθουν οι παππούδες στην Αλόννησο θα πάρουν το παιδί για να το δουν, θα το πάρουν και μία και δύο ημέρες», είπε ο κ. Χαρμάνης.

Όπως συμπλήρωσε, παραθέτοντας επιχειρήματα που έχει αναφέρει και ενώπιον της Εισαγγελέως Ανηλίκων, «στην Αθήνα στο σχολείο θα υφίσταται το μπούλινγκ ότι είναι η κόρη του δολοφόνου, ενώ στο σχολείο στην Αλόννησο θα είναι της Καρολάιν το κοριτσάκι. Θα το αγκαλιάσει όλο το νησί, θα υπάρχει ζεστασιά, όλα τα υπόλοιπα παιδάκια θα το βοηθήσουν. Βλέπουμε τι γίνεται με το μπούλινγκ στην Αθήνα, ενώ η Αλόννησος είναι πιο κλειστή κοινωνία», προσθέτοντας – προφανώς απαντώντας και σε επιχείρημα των γονέων του συζυγοκτόνου– ό,τι «το επίπεδο παιδείας είναι ίδιο και στην Αθήνα και στην Αλόννησο».

«Μέχρι και προχθές το βράδυ κάναμε προσπάθειες με τον συνήγορο της άλλης πλευράς να βρεθεί λύση: οι μεν επέμεναν για την συνεπιμέλεια, η μητέρα της Καρολάιν είπε ότι θέλει το παιδί στην Αλόννησο. Η απόφαση θα ληφθεί με μόνο γνώμονα το συμφέρον του παιδιού», τόνισε ο συνήγορος.

Επεσήμανε ότι «μέχρι προχθές το βράδυ υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των δύο οικογενειών, τώρα περιμένουμε την απόφαση της Εισαγγελέως Ανηλίκων, σήμερα ή το αργότερο την Δευτέρα. Η διαδικασία από την πλευρά της κινήθηκε πολύ γρήγορα, η Εισαγγελέας έχει ήδη ολοκληρώσει την κοινωνική έρευνα».

Αναφερόμενος στην σχέση των γονέων του συζυγκτόνου με τον γιό τους και την επαφή με την μικρή Λυδία, η οποία ουσιαστικά δεν υπήρχε, όπως είπε μέχρι την ημέρα της δολοφονίας, υποστήριξε ότι η μητέρα του δράστη εκείνη την ημέρα μετά την αποκάλυψη του φόνου, «έπιασε το παιδί για πρώτη φορά στην αγκαλιά της, μετά από έναν χρόνο. Μπορεί να το είχε δει, αλλά δεν το είχε πάρει αγκαλιά»

«Εγώ δεν αφήνω καμία μομφή για την οικογένεια. Από ότι γνωρίζω είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι επιπέδου κι ας μην έχουν καταδικάσει την πράξη του παιδιού τους, είναι άλλο πράγμα αυτό», τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας της Καρολάιν, καταλήγοντας με την βεβαιότητα ότι θα υπάρχει διαρκώς επαφή των δύο ζευγαριών των παππούδων της Λυδίας, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν θα σταματήσουν οι καλές σχέσεις των δύο πλευρών, είμαι σίγουρος για αυτό, όποια και αν είναι η απόφαση για το παιδί».