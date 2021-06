Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021 – ΕΠΑΛ: Τα θέματα στις Ναυτικές Μηχανές

Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν οι εξετάσεις για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ. Το Σάββατο η επόμενη εξέταση.

Οι Πανελλαδικές συνεχίστηκαν σήμερα, Παρασκευή, με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στις Ηλεκτρικές Μηχανές, στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, στη Ναυσιπλοΐα ΙΙ και στις Ναυτικές Μηχανές.

Επόμενη εξέταση το Σάββατο, 26 Ιουνίου, στην Τεχνολογία Υλικών, την Οικοδομική, τις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και τα Ψηφιακά Συστήματα.

Οι υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (Self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.

