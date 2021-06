Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα: - Τζανάκης: πιθανά τα τοπικά lockdown

Τι είπε ο Καθηγητής για την ραγδαία εξάπλωση της παραλλαγής του φονικού ιού, που μπορεί να υπάρχει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, χωρίς ακόμη να έχει καταγραφεί.

Την εκτίμηση πως μέχρι το τέλος του Αυγούστου η ινδική μετάλλαξη θα είναι το κυρίαρχο στέλεχος κορονοϊού στην Ελλάδα, έκανε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΙ, το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού είναι μάλιστα πιθανό ήδη να υπάρχει σε περισσότερα μέρη της Ελλάδας, χωρίς ακόμη να έχει γίνει αντιληπτό, λέγοντας χαρακτηριστικά «πιστεύω ότι υπάρχει ινδική μετάλλαξη σε ικανή- ανησυχητική έκταση σε όλα τα μέρη», προσθέτοντας ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου η συγκεκριμένη μετάλλαξη θα είναι και το κυρίαρχο στέλεχος του ιού στην χώρα.

Παράλληλα, ο καθηγητής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ακόμη και τοπικών lockdown, σε περίπτωση πανδημικής έκρηξης, εξαιτίας της μετάλλαξης αυτής.

Όσον αφορά τους 18 ασθενείς με κορονοϊό, με την μετάλλαξη Δέλτα στην Κρήτη, ο Καθηγητής σημείωσε πως πρόκειται για πολίτες που δεν είχαν εμβολιαστεί και υπογράμμισε την σημασία του εμβολιασμού για την καταπολέμηση της πανδημίας, δεδομένου μάλιστα ότι η μετάλλαξη αυτή εκτιμάται ως 100% πιο μεταδοτική.

Περαιτέρω, το στέλεχος Δέλτα, όπως εξήγησε, είναι 60% πιο μεταδοτικό σε σχέση με την βρετανική μετάλλαξη.

«Έχει βρει τον τρόπο να ξεκλειδώσει το ανοσοποιητικό νέων ατόμων και παιδιών», είπε συγκεκριμένα ο κ. Τζανάκης.

