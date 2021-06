Τεχνολογία - Επιστήμη

Windows 11: Οι νέες δυνατότητες, πώς θα γίνει η αναβάθμιση

Ένα πιο εύχρηστο και πιο ελκυστικό περιβάλλον εργασίας και ψυχαγωγίας θα προσφέρει η νέα γενιά των Windows, τα αποκαλυπτήρια της οποίας έκανε η Microsoft.

Η νέα έκδοση Windows 11 του λειτουργικού συστήματος, που παρουσίασε χθες η Microsoft, θα επιτρέπει στις εφαρμογές Android για κινητά και τάμπλετ να «τρέχουν» επίσης στους επιτραπέζιους και στους φορητούς υπολογιστές.

Ανάμεσα στις άλλες νέες δυνατότητες θα είναι οι μικρότερες και ταχύτερες αναβαθμίσεις -συχνό παράπονο πολλών χρηστών έως τώρα- που θα συμβαίνουν στο παρασκήνιο.

Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία, σήμερα υπάρχουν περίπου 1,3 δισεκατομμύρια συσκευές στον κόσμο που «τρέχουν» τα Windows 10. Σε πρώτη φάση, οι δημιουργοί εφαρμογών (apps) θα έχουν την επόμενη εβδομάδα μία πρώτη δυνατότητα να δουν το νέο λειτουργικό.

Τα Windows 11, που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά έως το τέλος του έτους, θα είναι προηγουμένως διαθέσιμα ως δωρεάν αναβάθμιση για τους υπάρχοντες χρήστες των Windows 10, αν και μερικοί υπολογιστές μπορεί να μην έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές για την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματός τους, μεταξύ των οποίων ελάχιστο ελεύθερο αποθηκευτικό χώρο 64 GB και μνήμη RAM 4 GB.

Μεταξύ των αλλαγών είναι ότι το κουμπί «Start» μετακινείται από το κάτω αριστερό της οθόνης στο μέσον κάτω. Επίσης, θα είναι προεγκατεστημένη η συνδρομητική υπηρεσία Xbox Games Pass, που θα προσφέρει πρόσβαση σε εκατοντάδες βιντεοπαιγνίδια. Τα Windows 11 θα περιλαμβάνουν ένα νέο ηλεκτρονικό κατάστημα Windows Store, που θα επιτρέπει -αντίθετα με την Apple- στους δημιουργούς των εφαρμογών λογισμικού να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα πληρωμών, χωρίς να καταβάλουν προμήθεια στη Microsoft. Ακόμη, η υπηρεσία βιντεοδιασκέψεων Teams θα ενσωματωθεί στα Windows 11.

Τα Windows 10 θα αποσυρθούν το 2025, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Microsoft.

