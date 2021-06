Πολιτική

Παναγιωτόπουλος για τις νέες φρεγάτες: Έως το τέλος καλοκαιριού οι αποφάσεις

Η απάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Την εκτίμηση ότι έως το τέλος καλοκαιριού θα υπάρξουν αποτελέσματα από τη διαδικασία επιλογής νέων φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας στη Βουλή σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γ. Τσίπρα.

«Η διαδικασία επιλογής μπαίνει σε τελική φάση και φρονώ ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα προς το τέλος του καλοκαιριού», ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος και σημείωσε ότι πρόκειται για 4 νέες φρεγάτες, άλλες 4 εκσυγχρονισμένες (ΜΕΚΟ) και άλλες δύο ως ενδιάμεσες λύσεις, δηλαδή 10 καράβια. Τόνισε, μάλιστα, ότι η απόκτηση νέων σκαφών από το ΠΝ έχει να κάνει και με την παρουσία της χώρας μας στο θέατρο της ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο στο Αιγαίο.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε τη χαρά του που έως το καλοκαίρι θα παρθούν αποφάσεις, χαρακτήρισε, ωστόσο, περίεργη την ιεράρχηση των επιλογών της κυβέρνησης που -όπως είπε- επέδειξε βιασύνη με τα Ραφάλ και το Αεροπορικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ εκεί που έπρεπε να βιαστεί (φρεγάτες) υπάρχει αργοπορία.

Ανταπαντώντας, ο κ. Παναγιωτόπουλος επεσήμανε ότι βιασύνη πρέπει να υπάρχει σε όλα και η κυβέρνηση θα ακολουθήσει τη σχετική υπόδειξη του ΠΝ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εμπλοκής της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα των φρεγατών.

