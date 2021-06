Κόσμος

Λευκορωσία - BBC: Προτάσεβιτς και Σαπέγκα σε κατ’ οίκον περιορισμό

Η πληροφορία που μετέδωσε η ρωσική υπηρεσία του BBC για τους δύο συλληφθέντες από τα καθεστώς Λουκασένκο.

Οι αρχές της Λευκορωσίας έθεσαν σε κατ'οίκον περιορισμό τον αντιπολιτευόμενο δημοσιογράφο Ρομάν Προτασέβιτς, όπως και την σύντροφό του την Ρωσίδα πολίτη Σοφία Σαπέγκα, μετέδωσε σήμερα η ρωσική υπηρεσία του BBC.

Ο Προτασέβιτς και η Σαπέγκα είχαν συλληφθεί στις 23 Μαΐου αφότου οι λευκορωσικές αρχές εξανάγκασαν σε προσγείωση στο Μινσκ αεροπλάνο της Ryanair.

Ο αντιπολιτευόμενος δημοσιογράφος μεταφέρθηκε από εγκαταστάσεις κράτησης σε νοικιασμένο διαμέρισμα στο Μινσκ, όπως και η Σαπέγκα, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο πατέρας του Ντμίτρι Προτασέβιτς στο BBC, ο οποίος σημείωσε ότι οι λευκορωσικές αρχές δεν παρέχουν προς το παρόν καμία ενημέρωση στην οικογένεια.

Ο πατριός της Σαπέγκα, ο Σεργκέι Ντούντιτς, δήλωσε παράλληλα στο BBC ότι η κίνηση αυτή αιφνιδίασε τους γονείς της και ότι τώρα βρίσκεται μόνη της σε νοικιασμένο διαμέρισμα στο Μινσκ.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Λευκορωσίας δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει την είδηση αυτή.

