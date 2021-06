Life

Χειλάκης για Λιγνάδη: αν αποδειχθεί παραβατική συμπεριφορά, θέλω να τον κοιτάξω στα μάτια (βίντεο)

Τι είπε για τις “Άγριες Μέλισσες”, το μουστάκι και ποιους ανέφερε ως την νέα γενιά πρωταγωνιστών. Τι είπε για τον «Οθέλλο» και την “επιστροφή” των παραστάσεων.

«Μετά από 235 ημέρες χωρίς θέατρο είναι πάρα πολλές, γιατί ξαφνικά μας έλεγαν ότι είμαστε “μη απαραίτητες δομές” εμείς στο θέατρο, φαίνεται ότι ξαναγίναμε “απαραίτητες δομές”», είπε στο «Πρωινό» ο Αιμίλιος Χειλάκης, μετά από την παράσταση του «Οθέλλου», στον οποίο πρωταγωνιστεί με τον Γιάννη Μπέζο και την Αθηνά Μαξίμου.

Σε ότι αφορά την συμμετοχή του στις «Άγριες Μέλισσες», ο Αιμίλιος Χειλάκης είπε ότι κατάφερε να συνδυάσει την θεατρική περιοδεία με τα γυρίσματα, λέγοντας «έχω τρία γυρίσματα: 12, 13, 14 Ιουλίου, που παίζω στην Αττική και το πρωί θα κάνω γύρισμα και το βράδυ θα έχω παράσταση».

«Δεν θα έχω μουστάκι εγώ, όλοι οι άλλοι έχουν. Ξυρισμένος θα είμαι», είπε γελώντας, ενώ αναφέρθηκε με καλά λόγια στον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, καθώς και στους ηθοποιούς, «είναι παιδιά που έχουμε δουλέψει μαζί. Όλα τα άλλα παιδιά, είναι η νέα γενιά πρωταγωνιστών που προκύπτει από τις Άγριες Μέλισσες», επεσήμανε για την σειρά εποχής του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του για τον Δημήτρη Λιγνάδη, οι οποίες είχαν προκαλέσει αίσθηση, ο Αιμίλιος Χειλάκης είπε ότι «Όταν κάποιος έχει υπάρξει φίλος σου, δεν μπορεί να σβήσει ποτέ ότι έχει υπάρξει φίλος σου. Αν έχει παραβατική συμπεριφορά και αποδειχθεί από την Δικαιοσύνη ότι έχει παραβατική συμπεριφορά, πρέπει να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Θέλω να πάω στην φυλακή να δω τον Δημήτρη (Λιγνάδη), να τον κοιτάξω στα μάτια και να μάθω τι έγινε».

Συμπλήρωσε πως «τα θύματα θα δικαιωθούν και οι θύτες θα τιμωρηθούν από την Δικαιοσύνη. Χριστιανός δεν είμαι, αλλά το πλήθος των Ελλήνων που πιστεύει, για την συγχώρεση μιλάει. Το σύστημα άλλωστε δεν είναι τιμωρητικό, αλλά σωφρονιστικό… Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν γνωρίσαμε κάποιους ανθρώπους».

Ο Γιάννης Μπέζος, μιλώντας στους δημοσιογράφους για τον «Οθέλλο» και την ανταπόκριση του κόσμου είπε πως «το παρήγορο είναι ότι υπάρχει μια επιθυμία του κοινού για κάτι πιο «ακριβό» σε επίπεδο ρεπορτορίου. Το τι θα ετοιμάσουμε είναι ευθύνη δική μας, ευθύνη του κόσμου είναι τι θα δει και από αυτήν την άποψη ειμαι χαρούμενος».

Ερωτηθείς πάντως αν του είχε λείψει να βρίσκεται πάνω στην σκηνή, ο Γιάννης Μπέζος είπε «Δεν μου είχε λείψει, γιατί έχω παίξει πολύ στην ζωή μου, δεν μου έχει λείψει…».

