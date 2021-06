Κοινωνία

Βομβιστική επίθεση στο Κολωνάκι: Κοντά στη σύλληψη των δραστών

Η πορεία των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. και η σύνδεση με τους συλληφθέντες του «Εδιμβούργου».

Κοντά στην εξάρθρωση της οργάνωσης «Εικονοκλαστική Σέχτα» που είχε κάνει τη βομβιστική επίθεση στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι, μεταξύ άλλων, βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Τις τελευταίες ώρες η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε έρευνα σε κατειλημμένο κτίριο στα Εξάρχεια όπου διέμεναν τρία νεαρά άτομα. Στην διάρκεια της εν λόγω επιχείρησης κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια που ήδη εξετάζονται από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ , ενώ ερευνάται ο ρόλος συγκεκριμένων ατόμων με την δράση της οργάνωσης αυτής.

Έλληνες «βομβιστές» στο Εδιμβούργο

Η εν λόγω επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας προέρχεται από την συνεργασία της με τις αστυνομικές αρχές της Σκωτίας που είχε οδηγήσει πριν από δέκα περίπου ημέρες στην σύλληψη δυο Ελλήνων αντιεξουσιαστών στο Εδιμβούργο.

Οι δύο Έλληνες συλληφθέντες, ένας άνδρας ηλικίας 35 ετών και μία γυναίκα 32 ετών, που διέμεναν κυρίως στη βρετανική πόλη κατηγορούνται για βομβιστική επίθεση, στις 11 Ιανουαρίου 2018, σε κάστρο του Εδιμβούργου στη Σκωτία.

Την ευθύνη για την εν λόγω βομβιστική επίθεση στη Σκωτία είχε αναλάβει η διεθνής οργάνωση «ακτιβιστών» ITS («Ατομικιστές που Τείνουν στο Άγριο» – «Individualidades Tendiendo a lo Salvaje») που προχωρούν σε επιθέσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και τμήμα της οποίας θεωρείται η «Εικονοκλαστική Σέχτα».

«Αυτό ήταν μια εισαγωγή για το τι θα ακολουθήσει»

Η βόμβα στην εκκλησία στο Κολωνάκι εξερράγη τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Δεκεμβρίου 2018, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού και ενός νεωκόρου. Όπως σημειωνόταν στην προκήρυξη «αφήσαμε μια βόμβα στην πόρτα της εκκλησίας του Αγίου Διονυσίου, στην καρδιά της Αθήνας. Δεν ήταν ένα συμβολικό χτύπημα, ο σκοπός μας ήταν η έκρηξη τη στιγμή που η προβλεπόμενη θρησκευτική λειτουργία θα ξεκινούσε το πρωί, είτε με τον χρονοδιακόπτη είτε αν θα το άνοιγε κάποιος, ελπίζοντας να προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημιά που θα μπορούσε να γίνει σε κάποιον παπά ή στο κοπάδι των πιστών». Για να καταλήξουν: «Αυτό ήταν μια εισαγωγή για το τι θα ακολουθήσει» .

Η ίδια οργάνωση συνδέθηκε με την απόπειρα βομβιστικής επίθεσης στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου τον Απρίλιο του 2018. Επιπλέον είχε προχωρήσεις σε βομβιστικές επιθέσεις με στόχο κεραίες κινητής τηλεφωνίας και σε κρεοπωλείο όπου υπήρξε και τραυματισμός ενός ατόμου.

Η «Εικονοκλαστική Σέχτα» και οι «οικοτρομοκράτες»

Το διεθνές δίκτυο «οικοτρομοκρατών» όπως τους έχουν αποκαλέσει ξένες διωκτικές υπηρεσίες εμφανίστηκε στις 8 Αυγούστου 2011 με την αποστολή δέματος-βόμβας στο Τμήμα Νανοτεχνολογίας στο Μεξικό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο επιστημόνων.

Όπως ανέφερε η οργάνωση στην προκήρυξή της, «αυτή η βομβιστική επίθεση έπληξε σκληρά την αστυνομία, την πολιτική, την κοινωνική και φυσικά την επιστημονική σφαίρα. Αυτό που κάναμε με αυτές τις πράξεις είναι να θέσουμε την πρόταση κατά της Τεχνολογίας και του Πολιτισμού στο τραπέζι, δημιουργώντας ένταση». Στις 8 Νοεμβρίου 2011 δολοφόνησε με μία σφαίρα στο κεφάλι έναν ερευνητή του Ινστιτούτου Βιοτεχνολογίας στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού στην πόλη Κουερναβάκα.

Στο κείμενό της η οργάνωση σημείωνε ότι «ενεργεί χωρίς συμπόνια και χωρίς έλεος εναντίον εκείνων που ευθύνονται άμεσα και διανοητικά για την καταστροφή της Γης». Ακολούθησαν βομβιστικές επιθέσεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε καθηγητή Πολυτεχνείου, στο Εθνικό Ινστιτούτο Δασοπονίας, σε ταχυδρομική υπηρεσία, σε έναν πρώην διευθυντή της Google, αλλά και προς διευθυντικό στέλεχος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ηλεκτρισμού στη συγκεκριμένη χώρα της Νότιας Αμερικής. Όμως η συνέχεια ήταν ακόμη πιο αιματηρή.

Τον Μάιο του 2017 η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία τριών πεζοπόρων στο Μεξικό με τη δικαιολογία ότι «κάθε άνθρωπος αξίζει την εξαφάνιση». Όπου πλέον η στόχευση αφορά κάθε ανυποψίαστο πολίτη. Ανάμεσα στα θύματα ήταν μια γυναίκα που στραγγαλίστηκε με καλώδιο. Ακόμη η ίδια οργάνωση οργάνωσε δύο βομβιστικές επιθέσεις στα τέλη του 2017 σε δημόσια λεωφορεία στην Πόλη του Μεξικού.

Παραρτήματα του εν λόγω ένοπλου πολυεθνικού δικτύου παρουσιάστηκαν στη Χιλή και στη Βραζιλία – με επιθέσεις στη Βραζιλία. Όμως το ιδιαιτέρως ανησυχητικό για την ΕΛ.ΑΣ. και τις ξένες διωκτικές αρχές είναι ότι τους τελευταίους μήνες είχαν εμφανιστεί και «δείγματα» της οργάνωσης ITS στην Ευρώπη με μια βομβιστική επίθεση – στις 11 Ιανουαρίου 2018 – σε κάστρο του Εδιμβούργου στη Σκωτία, ενώ εξετάστηκε η σχέση τους με βομβιστική επίθεση μικρής ισχύος στη Βαλένθια.

Πηγή: tovima.gr

