Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: με “δύο πρόσωπα” το τριήμερο

Τι είπε για το κλίμα μέχρι το βράδυ του Σαββάτου και την μεταβολή από την Κυριακή. Ποια ζώδια επηρεάζονται και πως, σύμφωνα με την Λίτσα Πατέρα.

Στον Λυκαβηττό για να απολαύσει την πανσέληνο βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης η Λίτσα Πατέρα, όπως είπε στο «Πρωινό», πριν αρχίσει τις αναφορές της στις αστρολογικές προβλέψεις του τριημέρου, που προβλέπεται… άστατο και ταραχώδες!

«Γιατί είναι καλή η πανσέληνος; Γιατί συμμετέχει ο Δίας», είπε η αστρολόγος της εκπομπής, σημειώνοντας ότι «δεν τελειώνει η επίδραση της πανσελήνου» και η επήρεια της συνεχίζεται για κάποιες ημέρες.

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, «Παρασκευή και Σάββατο εξακολουθεί να είναι ένα κλίμα πιο ήρεμο, όμως από την Κυριακή μπορεί να μας βγει μια ένταση».

Σημείωσε ότι «η Αφροδίτη περνάει στο Λιοντάρι και μας κάνει να θέλουμε να δούμε αγαπημένα πρόσωπα και να περάσουμε καλύτερα, όμως ο Άρης άλλα πράγματα μας δείχνει και μας λέει», αναφέροντας ότι έρχονται αναταράξεις.

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε ότι «ξεκινάει μια περίοδος την οποία είχαμε προβλέψει. Είχαμε πει ότι ο Ιούνιος είναι καλός μήνας, χαλάει όμως στο τέλος του και υπάρχει ένταση στο τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου».

Όπως εξήγησε αργότερα, αρκετά ζώδια θα επηρεαστούν, με αναβολή σχεδίων που έκαναν για ταξίδια, σπουδές και επενδύσεις ή οικογενειακά θέματα, ενώ σε άλλους θα προκύψει μια αυξημένη διάθεση για «καυγά» ακόμη και με αγαπημένα πρόσωπα.

Ακόμη, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», «χτύπησε» καμπανάκι σε συγκεκριμένα ζώδια για οικονομικές υποθέσεις τους, από την Κυριακή και ύστερα.

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε ότι «όσο πιο πολύ γνωρίζουμε πως είναι οι ημέρες γενικότερα και όσο προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, είναι καλύτερα…».

Παρακολουθείστε τις αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό» για όλα τα ζώδια:

