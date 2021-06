Συνταγές

Συνταγή για μπανόφι από τον Πέτρο Συρίγο

Η κλασσική συνταγή, οι γευστικές “προσθήκες” και τα μυστικά του σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, Πέτρου Συρίγου, για απολαυστικό banoffee.

Το καλύτερο και πιο νόστιμο Banoffee με τραγανή μπισκοτένια βάση, πλούσια καραμέλα με υπέροχη ελαφριά σαντιγί και σάλτσα σοκολάτας, ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Πέτρος Συρίγος, ο οποίος έδωσε ιδέες για μικρές παραλλαγές και «γευστικές πινελιές», είναι συνταγή για το πιο εύκολο μπανόφι!

Συστατικά για το Banoffee

400 γρ. μπισκότα της αρεσκείας σας ή μουστοκούλουρα

120 γρ. βούτυρο (λιωμένο)

2 κ.τ.σ ξύσμα από πορτοκάλι

1 σφηνάκι λικέρ

2 κ.τ.σ ζάχαρη άχνη

3 τεμάχια μπανάνες

Για την καραμέλα

2 κουτάκια ζαχαρούχο γάλα

Για την σαντιγί

500 ml κρεμά γάλακτος (36%)

2 1/2 κ.τ.σ ζάχαρη άχνη

Για την σάλτσα σοκολάτας

180 γρ σοκολάτα κουβερτούρα

70 ml γάλα ζεστό

2 κ.τ.σ αμύγδαλο φιλέ καβουρδισμένο





Η συνταγή για Banoffee

Με το πρώτο πράγμα που ξεκινάμε είναι με την καραμέλα γιατί θα μας πάρει ώρα.

Για την καραμέλα

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τα 2 τμχ ζαχαρούχο γάλα(με τη συσκευασία όπως είναι) με νερό να τα καλύπτει, όταν το νερό πάρει βράση, χαμηλώνουμε την φωτιά και τα βράζουμε για 3 ώρες. Προσθέτουμε ζεστό νερό να είναι συνεχώς καλυμμένα. Πρέπει να κρυώσουν πλήρως πριν τις χρησιμοποιήσουμε

Για την βάση

Σε μια τετράγωνη( 30χ30) ή στρογγυλή φόρμα κέικ (28εκ) βουτυρώνουμε και την αφήνουμε στην άκρη. Ανακατέψτε το λιωμένο βούτυρο με τα θρυμματισμένα μπισκότα και ανακατέψτε μέχρι να

απορροφήσουν όλο το βούτυρο. Μετά προσθέσετε το ξύσμα από το πορτοκάλι, την ζάχαρη άχνη και το σφηνάκι το πότο. Τοποθετήστε το μείγμα των μπισκότων στο πάτο της φόρμας και πιέστε για να δημιουργήσετε μια ομοιόμορφη επιφάνεια. Βάλτε το σκεύος στην κατάψυξη για περίπου 15 λεπτά. Κόψετε τις μπανάνες σε κομμάτια και αραδιάσετε τις πάνω στην επιφάνεια του μπισκότου καλύπτοντας το όλο. Απλώστε το καραμελώμενο ζαχαρούχο γάλα να καλύψει πλήρως τις μπανάνες. ίσως το ζαχαρούχο να χρειαστεί λίγο ζέσταμα, σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το από τη συσκευασία και βάλτε το σε ένα τηγάνι απλά να ζεσταθεί. Απλώστε πάνω στο μπισκότο και βάλτε στο ψυγείο για 3 ώρες, (ή στην κατάψυξη για 1 ώρα, ώστε να γίνει πιο γρήγορα)

Για την σαντιγί





Χτυπήσετε την κρεμά γάλακτος και σταδιακά προσθέσετε την ζάχαρη άχνη για να κάνετε την σαντιγί. Απλώστε τη σαντιγί πάνω από το καραμελώμενο γάλα με μια σπάτουλα και μετά κάνετε με ένα πιρούνι σχέδια κατά μήκος. Για την σάλτσα σοκολάτας

Κάνετε μια σάλτσα σοκολάτας βάζοντας την ψιλοκομμένη σοκολάτα σε ένα μπολ και μετά προσθέσετε μέσα στο μπολ το καυτό γάλα, ανακατέψετε μετά από λίγα δευτερόλεπτα και θα έχετε μια παχύρευστη σάλτσα σοκολάτας. Γαρνίρετε με σάλτσα σοκολάτας και καβουρδισμένο αμύγδαλα

Tip

Μπορούμε αν θέλουμε να βάλουμε περισσότερα τεμάχια ζαχαρούχο να βράσουν επειδή παίρνουν χρόνο και να τα φυλάξουμε στο ψυγείο για τις επόμενες συνταγές μας ή για το επόμενο μπανόφι μας. Τα 2 κουτάκια ζαχαρούχο γάλα είναι περίπου 800 γρ.

