Χριστίνα Μπόμπα: Η πρώτη φωτογραφία.. αγκαλιά με τα νεογέννητα κοριτσάκια της! (εικόνες)

Η τρυφερή ανάρτηση που μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο Instagram, η Χριστίνα Μπόμπα.

Μητέρα έγινε πριν από λίγες ημέρες η Χριστίνα Μπόμπα και τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της, Σάκης Τανιμανίδης πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Παρόλο που γέννησε την Τετάρτη και είναι πολύ ενεργή στο Instagram δεν είχε κάνει κάποια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη γέννηση των διδύμων κοριτσιών της.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο Instagram την πρώτη της φωτογραφία από τη στιγμή που έγινε μανούλα και ποζάρει με τα νεογέννητα κοριτσάκια της.

