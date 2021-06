Τεχνολογία - Επιστήμη

Αρκτική: μαιευτήριο δεινοσαύρων ανακάλυψαν οι επιστήμονες (βίντεο)

Τι δείχνουν τα σπουδαία ευρήματα για τις κοινότητες των δεινοσαύρων και ποια συμπεράσματα βγάζουν οι ειδικοί.

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη έκανε ερευνητική ομάδα που εντόπισε τα απολιθώματα περισσότερων από 100 μωρών δεινοσαύρων στην περιοχή Prince Creek Formation που βρίσκεται στην Βόρειο Αλάσκα. Η ηλικία των απολιθωμάτων τοποθετείται πριν από περίπου 70 εκατ. έτη και πρόκειται για μια αναπάντεχη ανακάλυψη. Έχουν εντοπιστεί απολιθώματα δεινοσαύρων σε αρκτικές περιοχές αλλά οι ειδικοί θεωρούσαν ότι επρόκειτο για ζώα που βρίσκονταν εκεί περιστασιακά.

Όμως η ανακάλυψη των μωρών δείχνει ότι υπήρχαν μόνιμες κοινότητες δεινοσαύρων στις αρκτικές περιοχές. Την Κρητιδική Περίοδο που άκμασαν οι δεινόσαυροι (πριν από 145-66 εκατ. έτη) οι θερμοκρασίες ήταν πιο αυξημένες στον πλανήτη αλλά οι συνθήκες στην Αρκτική εξακολουθούσαν να είναι αφιλόξενες και ειδικά για μεγάλα ζώα όπως οι δεινόσαυροι. Η μέση ετήσια θερμοκρασία στην Αλάσκα ήταν έξι βαθμοί Κελσίου ενώ οι δεινόσαυροι έπρεπε για περίπου τέσσερις μήνες να ζουν σε μόνιμο σκοτάδι και συνεχή κακοκαιρία με χιονοπτώσεις.

«Είναι αναπάντεχη η ανακάλυψη ενός προϊστορικού μαιευτηρίου σε μια τόσο ψυχρή περιοχή που είναι και το βορειότερο σημείο του πλανήτη που έχει εντοπιστεί παρουσία δεινοσαύρων. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσαν να ζήσουν δεινόσαυροι βορειότερα από αυτή την περιοχή αφού εκείνη την εποχή η Αλάσκα ήταν πιο κοντά στον Βόρειο Πόλο από ότι σήμερα. Οι δεινόσαυροι ήταν εκεί παρέα με τον Άη Βασίλη» δηλώνει ο Γκρέγκορι Έρικσον, παλαιοβιολόγο στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, εκ των επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Η μελέτη των απολιθωμάτων αποκάλυψε ότι τα μωρά ανήκαν σε επτά διαφορετικά είδη φυτοφάγων και σαρκοφάγων δεινοσαύρων. Η μαζική παρουσία τους δείχνει ότι ζούσαν εκεί μόνιμα αφού τα μωρά δεν ήταν σε θέση να μετακινηθούν αν υποθέσουμε ότι κάποιοι δεινόσαυροι ακολουθούσαν νομαδική ζωή αναζητώντας συνεχώς νέες περιοχές αναζήτησης τροφής.

