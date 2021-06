Αθλητικά

Γουίμπλεντον: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη έμαθαν τους αντιπάλους τους

Πότε είναι πιθανόν να διασταυρωθούν οι δρόμοι του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς. Στον όμιλο της Σαμπαλένκα η Σάκκαρη.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για το φημισμένο τουρνουά Γουίμπλεντον και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι στο Νο 3 του ταμπλό και θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα τον Αμερικανό, Φράνσις Τιαφόε.

Εφόσον επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, ο Τσιτσιπάς θα παίξει στον 2ο γύρο με έναν εκ των Ρομπέρτο Καρμπάς Μπαένα και τον Βάσεκ Ποσιπίλ, ενώ στον 3ο γύρο διασταυρώνεται με τον Κάρεν Κατσάνοφ και στον 4ο γύρο με τον Aλεξ Ντε Μινόρ.

Σύμφωνα με τη σημερινή κλήρωση στα προημιτελικά ο Τσιτσιπάς θα βρει πιθανότατα μπροστά του τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκουτ, ενώ στα ημιτελικά διασταυρώνεται με το μεγάλο φαβορί και πρόσφατο πρωταθλητή του Ρολάν Γκαρός, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στο μεταξύ στις γυναίκες την Αράντχα Ρους θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα της η Μαρία Σάκκαρη, η οποία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Αρίνα Σαμπαλένκα, No 2 στο ταμπλό.

