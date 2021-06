Κόσμος

Βαλερί Μπακό: Ποινή χωρίς φυλάκιση ζητεί ο εισαγγελέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να βγει από τη φυλακή για το φόνο του βασανιστή της ζητεί ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη της Βαλερί Μπακό.

Επιείκεια ζήτησε η κατηγορούσα αρχή στην δίκη της Βαλερί Μπακό, που κατηγορείται για την δολοφονία του βίαιου συζύγου και προαγωγού της, και την καταδίκη της χωρίς φυλάκιση, «με την προσμέτρηση του γεγονότος ότι υπήρξε «θύμα».

«Η Βαλερί Μπακό δεν μπορούσε να αφαιρέσει την ζωή αυτού που την τρομοκρατούσε», αλλά πρέπει να καταδικασθεί χωρίς να επιστρέψει στην φυλακή, δήλωσε ο εισαγγελέας τονίζοντας ότι τα τέσσερα παιδιά της την έχουν ανάγκη. Και πρότεινε την επιβολή ποινής φυλάκισης πέντε ετών, τεσσάρων με αναστολή, πράγμα που σημαίνει την αποφυλάκισή της αφού έχει εκτίσει έναν χρόνο φυλάκισης.

Η Βαλερί Μπακό, 40 ετών, σκότωσε τον Ντανιέλ Πολέτ στις 13 Μαρτίου 2016 με μία σφαίρα στον αυχένα, έπειτα από 24 χρόνια βιασμών, ακραίας βίας και εξαναγκασμού σε εκπόρνευση.

Ακούγοντας την αγόρευση του εισαγγελέα η Βαλερί Μπακό ξέσπασε σε κλάματα και λιποθύμησε εμφανώς εξαντλημένη.

«Το Εφετείο, είναι η επιβεβαίωση των αξιών του πολιτισμού και πρώτης από όλες της αρχής της προστασίας της ζωής. Μια κοινωνία που παίρνει την δικαιοσύνη στα χέρια της, καταλήγει σε πόλεμο των μεν εναντίον των δε». Ωστόσο, «νέα φυλάκιση δεν θα απέφερε στοιχείο περισσότερης προστασίας: η εγκληματολογική επικινδυνότητα είναι πολύ χαμηλή», είπε ο εισαγγελέας εξηγώντας ότι «η ποινή πρέπει μάλλον να συνοδεύει παρά να αποσύρει εκ νέου».

Κατά την διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση περιέγραψε τις ακραίες βιαιοπραγίες τις οποίες υπέστη επί σχεδόν 25 χρόνια η Βαλερί Μπακό και τον φόβο της για την συνέχισή τους στην ίδια την κόρη της Καρλίν, 14 ετών, κατά το χρονικό σημείο την δολοφονίας.

Ψυχίατροι και ψυχολόγοι επεσήμαναν ότι η κατηγορούμενη δεν είχε καμία άλλη διέξοδο παρά να «εξαφανίσει» τον σύζυγό της, καθώς υπέφερε από την συνεχή του επήρεια και την παρακολούθηση, σε σημείο ώστε να μην έχει την δυνατότητα να καταθέσει μήνυση.

Η Βαλερί Μπακό περιέγραψε πώς ο συζυγός της την είχε απειλήσει επανειλημμένως με όπλο, διαβεβαιώνοντάς την ότι «την επόμενη φορά δεν θα αστοχήσει». Αλκοολικός και βίαιος την εξέδιδε επί 14 χρόνια στο πίσω μέρος του οικογενειακού Peugeot 806, απαιτώντας από αυτήν να φοράει ακουστικό για να ακούει τις οδηγίες που της έδινε.

Στα 12 της χρόνια βιάστηκε για πρώτη φορά από τον Ντανιέλ Πολέτ, που ήταν τότε εραστής της μητέρας της. Καταδικάστηκε και φυλακίστηκε το 1996, αλλά αποφυλακίστηκε το 1997 και επέστρεψε στην οικογενειακή εστία.«Και όλα ξεκίνησαν από την αρχή όπως πριν», διηγείται η Βαλερί Μπακό στο βιβλίο της «Ολος ο κόσμος ήξερε», που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γουίμπλεντον: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη έμαθαν τους αντιπάλους τους

Γλυκά Νερά: η Χρυσηίδα Δημουλίδου στο “Πρωινό” - Χαμός με Λιάγκα και Σκορδά (βίντεο)

Κρήτη: Νιόπαντροι κατέληξαν στο νοσοκομείο