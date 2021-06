Οικονομία

Το Ελληνικό “πέρασε” στην Lamda Development

Ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση της «Ελληνικό Α.Ε.». Καταβλήθηκε η πρώτη δόση 330 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και εγγυητική επιστολή ύψους 347 εκατ. ευρώ.

Μία από τις πλέον εμβληματικές αξιοποιήσεις της δημόσιας περιουσίας ολοκληρώνεται σήμερα από το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία - μέλος του Υπερταμείου, με την υπογραφή από το Ταμείο και την HELLINIKON GLOBAL I S.A., θυγατρική της Lamda Development, του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.».

Την μεταβίβαση των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.» υπέγραψαν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της αξιοποίησης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και του παραλιακού μετώπου του Αγίου Κοσμά και την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης.

Η υπογραφή έγινε παρουσία του υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. 'Αδωνι Γεωργιάδη, του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση και του διευθύνοντος συμβούλου του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη.

Το ΤΑΙΠΕΔ εισέπραξε το ποσό των 300 εκατ. ευρώ ως πρώτη δόση από το τίμημα των συνολικά 915 εκατ. ευρώ και επιπλέον, παρέλαβε την εγγυητική επιστολή πιστούμενου τιμήματος μέγιστου ποσού 347.191.349 ευρώ.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης δήλωσε:

«Απαιτήθηκαν σχεδόν δέκα χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησε ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση του Ελληνικού το 2012 μέχρι και τη μεταβίβαση της Ελληνικό Α.Ε. Η σημερινή υπογραφή σφραγίζει την υλοποίηση μιας εμβληματικής για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας επένδυσης, η οποία προσεγγίζει τα 8 δισ. ευρώ και δημιουργεί την προοπτική χιλιάδων θέσεων εργασίας με πολλασιαστικά οικονομικά οφέλη για το ελληνικό δημόσιο, την τοπική και ευρύτερη οικονομία και κοινωνία. Η Αττική τα επόμενα χρόνια θα αποκτήσει το μεγαλύτερο αστικό πάρκο σε όλη την Ευρώπη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ για την άοκνη προσπάθεια και αφοσίωση που επέδειξαν, τους νομικούς και τεχνικοοικονομικούς συμβούλους μας, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν τα μέγιστα για να ολοκληρωθεί αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό έργο».

Χρήστος Σταϊκούρας: Σημαντική ημέρα για τη χώρα και την οικονομία της

«Σήμερα, είναι μια σημαντική ημέρα για τη χώρα και την οικονομία της.

Ολοκληρώνεται η διαδικασία της μεταβίβασης της "Ελληνικό Α.Ε." στη Lamda Development. Μια διαδικασία πολύμηνης, εντατικής, συστηματικής προσπάθειας της ελληνικής κυβέρνησης και πολλών εμπλεκομένων. Μια προσπάθεια με την οποία καταφέραμε να υπερβούμε και να προσπεράσουμε εμπόδια και αγκυλώσεις.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά και εντατικά τους προηγούμενους μήνες, για να φθάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα -τους συνεργάτες μου, τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, την προηγούμενη και τη νυν διοίκηση και τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ.

Αισιοδοξώ ότι η εξέλιξη της εμβληματικής αυτής επένδυσης θα επιβεβαιώσει τη βούληση και τη στόχευση όλων μας για την υλοποίηση έργων που θα έχουν υψηλή οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική ανταποδοτικότητα».

Άδωνις Γεωργιάδης: Έργο οραματικού χαρακτήρα που πολλές από τις επόμενες γενιές των Ελλήνων θα απολαμβάνουν

«Την πρώτη ημέρα που ανέλαβα κατόπιν εντολής του κ. πρωθυπουργού την ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κάλεσα στο γραφείο μου το ίδιο απόγευμα τον κ. Αθανασίου και του μετέφερα τη δέσμευση του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ολοκλήρωση της επένδυσης στο Ελληνικό.

Από την επόμενη ημέρα που ο κ. πρωθυπουργός ανέθεσε στο υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, σε εμένα και τον πιο στενό μου συνεργάτη, τον κ. Παπαθανάση, την ευθύνη να συντονίσουμε τις ενέργειες ώστε να φθάσουμε σήμερα εδώ εργαστήκαμε αδιάκοπα, ιδιαίτερα -οφείλω να πω- σε συνεργασία με τον υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τις υπηρεσίες του και φυσικά τις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και τα άλλα υπουργεία.

Αποστολή εξετελέσθη. Το Ελληνικό Δημόσιο εισπράττει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αλλά, το κυριότερο, ο ελληνικός λαός μπορεί να απολαύσει ένα έργο που δεν θα αλλάξει μόνο την Αττική αλλά την Ελλάδα, στο σύνολό της.

Ως υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων οφείλω να σας πω ότι απ' όταν αναλάβαμε την ηγεσία του υπουργείου, σε όλα τα διεθνή fora που συμμετείχαμε, δύο ήταν οι επίμονες ερωτήσεις των ξένων επενδυτών: η πρώτη και η πιο συχνή "τι θα γίνει με το Ελληνικό;" γιατί πολλοί είχαν πάψει να πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει, και η δεύτερη "τι θα γίνει με τον Ελληνικό Χρυσό;". Στα δύο χρόνια περίπου διακυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι δύο αυτές επενδύσεις έχουν ξεκολλήσει και προχωρούν, ιδιαίτερα το Ελληνικό που είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη κι ένα έργο πραγματικά οραματικού χαρακτήρα που πολλές από τις επόμενες γενιές των Ελλήνων θα απολαμβάνουν και θα αισθάνονται ευτυχισμένοι σ' αυτό.

Πιστεύω ότι το Ελληνικό ως έργο είναι τόσο μεγάλο που θα τραβήξει προς τα εμπρός ως παράδειγμα όλη την Ελλάδα, για παρόμοια έργα, ίσως όχι τόσου μεγάλου μεγέθους, και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Θα ήθελα να κάνω ειδική αναφορά και στην προηγούμενη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία βοήθησε κι αυτή πάρα πολύ να φθάσουμε εδώ και φυσικά στην παρούσα διοίκηση, η οποία επιτάχυνε αμέσως τις διαδικασίες.

Θέλω ονομαστικά να ευχαριστήσω όλη τη διοίκηση της "Ελληνικό Α.Ε.", την κυρία Σπυροπούλου που είναι παρούσα και το σύνολο του ΔΣ και την ομάδα της.

Για μένα το Ελληνικό είναι έργο που ενώνει και δεν διχάζει τους Έλληνες και θέλω να τονίσω ότι ξεκίνησε με το όραμα του τότε πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, συνεχίστηκε, με τους όποιους δισταγμούς, από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και ολοκληρώνεται σήμερα με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ένα έργο που ανήκει σ' όλους τους Έλληνες και την επιτυχία του θα απολαύσουν όλοι οι Έλληνες».

Νίκος Παπαθανάσης: Ξεκινά η υλοποίηση της μεγαλύτερης ιδιωτικής επένδυσης στην Ελλάδα

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα διότι ξεκινά η υλοποίηση της μεγαλύτερης ιδιωτικής επένδυσης στην Ελλάδα. Μιας επένδυσης που προβλέπει την δημιουργία του μεγαλύτερου πάρκου στην Ευρώπη, με μία πρότυπη αστική ανάπλαση που θα περιλαμβάνει ανοιχτές υποδομές πολιτισμού, αθλητισμού, τουρισμού, έρευνας και επιχειρηματικότητας. Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Lamda Development, ανοίγει ο δρόμος της κατασκευής του έργου ενώ οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα φτάσουν τις 70.000 σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Από την πρώτη κιόλας ημέρα διακυβέρνησης, μένοντας πιστοί στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, θέσαμε ως προτεραιότητά μας το "ξεπάγωμα" της εμβληματικής αυτής επένδυσης. Εργαστήκαμε με ταχύτητα, ευελιξία και επιμονή για να δώσουμε ώθηση στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο και με βαθιά πίστη στις δημιουργικές δυνάμεις όλων των Ελλήνων, αλλάζουμε την Ελλάδα».

Οδυσσέας Αθανασίου: Όραμα μας είναι να κάνουμε περήφανους όλους τους Έλληνες

«Όραμα μας, δεν είναι να δημιουργήσουμε μια ανάπτυξη ακινήτων, αν θέλετε μια αστική ανάπτυξη ακόμα και αυτού του τεράστιου βεληνεκούς. Όραμα μας είναι να κάνουμε περήφανους όλους τους Έλληνες που αυτό το έργο πραγματοποιείται στην Ελλάδα, στη δική μας χώρα» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development.

«Το ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Lamda Development, είναι προφανές. Μια μέρα που έρχεται, στην ίδια αίθουσα που υπογράψαμε 7 χρόνια πριν, μετά από 7 χρόνια σκληρού αγώνα και επίπονης προσπάθειας. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό για όλους είναι ότι το έργο αυτό θα επηρεάσει τη ζωή όλων. Το πάρκο των τεραστίων διαστάσεων και η πανέμορφη παραλία που θα φτιάξουμε, τα δεκάδες χιλιόμετρα ποδηλατοδιαδρομών και περιπάτου θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα όλων» προσέθεσε ο Οδυσσέας Αθανασίου, που δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει στις προοπτικές του έργου ακόμη και στις δύσκολες στιγμές

«Η αισθητική των αρχιτεκτονικών τοποσήμων θα καταστήσει τη χώρα παγκόσμιο σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο αρχιτεκτονικό χάρτη και θα αναβαθμίσει γενικότερα την εικόνα της χώρας διεθνώς. Η χρήση τεχνολογίας τελευταίας γενιάς θα διευκολύνει τη ζωή όχι μόνο αυτών που θα μένουν στο Ελληνικό ή τα εκατομμύρια που θα το επισκέπτονται αλλά καθώς σταδιακά θα απλώνεται σε ολόκληρη την χώρα θα επηρεάσει και την ζωή άλλων.

Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία και τον τουρισμό θα επηρεάσουν θετικά τη ζωή εκατομμυρίων πέρα από την Αθήνα και πέρα από την Αττική», προσέθεσε ο κ.Αθανασίου.

