Σύνοδος Κορυφής: η συνέντευξη Μητσοτάκη (βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στα αποτελέσματα των επαφών των ηγετών για τον κορονοϊό και τον τουρισμό, την Τουρκία, το Κυπριακό και το Μεταναστευτικό, αλλά και την άρνηση για την Σύνοδο ΕΕ- Ρωσίας.

Η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού ξεκίνησε στις Βρυξέλλες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής.

Το στρατηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ για «ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για την Τουρκία. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανήλθε στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και υπενθύμισε το στρατηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο» και για την ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας και αμοιβαία επωφελούς σχέσης.Παράλληλα, «χαιρετίζει την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία πρέπει να διατηρηθεί σύμφωνα με τη δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021»

Παράλληλα, στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να οργανωθεί σύνοδος με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς δεν εκπληρώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για αυτό, δήλωσαν αρκετοί ευρωπαίοι ηγέτες μετά το πέρας της πρώτης ημέρας των εργασιών στις Βρυξέλλες. Η καγκελάριος της Γερμανίας, η Άγκελα Μέρκελ, είπε σε δημοσιογράφους ότι έγινε «πολύ διεξοδική συζήτηση», η οποία «δεν ήταν εύκολη», όπως αναγνώρισε, μετά τη γαλλογερμανική πρόταση να οργανωθεί αυτή η σύνοδος. «Δεν κατέστη δυνατό να συμφωνήσουμε σήμερα ότι πρέπει να συγκαλέσουμε άμεσα σύνοδο», είπε.

Για τον κορονοϊό

Την ανάγκη να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί, αλλά και η επαγρύπνηση σχετικά με την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων του ιού, επισημαίνουν στα συμπεράσματά τους για την αντιμετώπιση της COVID-19, οι 27 ηγέτες της ΕΕ.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την ικανοποιητική πρόοδο στον εμβολιασμό και τη συνολική βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών εμβολιασμού και επαγρύπνησης και συντονισμού όσον αφορά τις εξελίξεις, ιδίως την εμφάνιση και τη διάδοση παραλλαγών», αναφέρουν οι “27”.

Εξάλλου, τονίζουν ότι «οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ και για την αναθεώρηση των δύο συστάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τα ταξίδια εντός της ΕΕ και για τα μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ θα διευκολύνουν τις ασφαλείς διασυνοριακές μετακινήσεις. Τα κράτη μέλη θα τα εφαρμόσουν με τρόπο που θα διασφαλίζει την πλήρη επιστροφή στην ελεύθερη κυκλοφορία, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της δημόσιας υγείας.»

Παρακολουθείστε ολη την συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού:

