Gov.gr: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας με ένα κλικ

Με μία κίνηση μέσα από το gov.gr γίνεται η έκδοση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, με πρωτοβουλία των συναρμόδιων υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να διεκπεραιώνουν το σύνολο της διαδικασίας τόσο ψηφιακά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, όσο και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ενώ η υπηρεσία επεκτείνεται, πλέον, στο σύνολο των Πρωτοδικείων της χώρας.

Πρόκειται για μία δράση που συμβάλλει τόσο στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων όσο και στη μείωση των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, απαλλάσσει από διοικητικό φόρτο τα ΚΕΠ, καθώς συνεπάγεται την κατάργηση των διαδικασιών που αφορούν στην έκδοση των μέχρι τώρα επιμέρους δικαστικών πιστοποιητικών φερεγγυότητας.

Υπενθυμίζεται, ότι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας θεσπίστηκε τον Απρίλιο και ενοποιεί σε ένα τα μέχρι πρότινος 25 δικαστικά πιστοποιητικά σχετικά με επιμέρους ζητήματα φερεγγυότητας μίας επιχείρησης. Υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχουν συμφωνήσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για την Απλούστευση Διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς.

Η δράση βασίζεται στο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του γγ Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πάνου Αλεξανδρή και του γγ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδα Χριστόπουλου, υπό την εποπτεία του γγ του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών.

