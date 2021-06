Κοινωνία

Βιασμός καθαρίστριας στα Πετράλωνα: στην φυλακή ο 35χρονος

Ο συλληφθείς απολογήθηκε απολογείται για τον βιασμό και την άγρια κακοποίηση της 50χρονης. Μαζί του ήταν ο συνεργός που τον υπέθαλψε.

Της Λίας Κοντοπούλου

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος άνδρας βουλγαρικής καταγωγής που κατηγορείται για το βιασμό και την άγρια κακοποίηση της 50χρονης καθαρίστριας στα Πετράλωνα.



Την ώρα που είχε προσαχθεί ενώπιον του εισαγγελέα ο κατηγορούμενος άρχισε να χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο. Χρειάστηκε να παρέμβουν οι αστυνομικοί της συνοδείας του για να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγούν σε μία γωνιά του κτηρίου των ανακριτικών γραφείων για να ηρεμήσει.



Ενώπιον του ανακριτή ο 35χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι άρπαξε και επί ώρες βίαζε την άτυχη γυναίκα.



Ο έτερος συλληφθείς, ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη, καθώς φέρεται να έκρυβε τον 35χρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους.

