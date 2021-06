Life

Θεσσαλονίκη – Αντόνιο Μπαντέρας: Απάτη με... “δόλωμα” την ταινία

Στήθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα σκηνικά της ταινίας του Μπαντέρας, “The Enforcer”



Τα γυρίσματα της ταινίας «The Enforcer» με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας ξεκίνησαν πριν από μερικές μέρες στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται πως κάποιοι επιτήδειοι βρήκαν την ευκαιρία να «γδύσουν» ανυποψίαστους πολίτες που ήθελαν να συμμετάσχουν ως κομπάρσοι για να βγάλουν ένα μεροκάματο!

Μάλιστα, μετά τα κρούσματα, η παραγωγή της ταινίας «The Enforcer» εφιστά την προσοχή του κοινού για πιθανή προσέγγιση από επιτήδειους!

Όπως έγινε γνωστό, ύστερα από επικοινωνία που είχαν στελέχη της παραγωγής με βοηθητικούς ηθοποιούς (κομπάρσους δηλαδή), έγινε γνωστό πως αριθμός των extras που θα συμμετέχουν ή είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην ταινία, έλαβαν γραπτά μηνύματα από τα e-mails του casting call (σ.σ. πρόσκληση ενδιαφέροντος για ακρόαση) στο κινητό τους τηλέφωνο και δη από τις ηλεκτρονικές διευθύνεις barracuda.themovie@gmail.com, barracuda.themovie@yahoo.com.

Τα παράνομα αυτά μηνύματα ζητούν εισαγωγή προσωπικών στοιχείων όπως ΑΦΜ, αριθμού πιστωτικής κάρτας κ.ά και είναι κακόβουλα (spam). Χαρακτηριστικά, το sms που λαμβάνουν τα θύματα αναφέρει στα αγγλικά: “Στείλτε μου εδώ (σ.σ. στο email της παραγωγής), το iban και το όνομα της τράπεζας, μια φωτογραφία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τον ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ. Αν δεν τα έχετε, ενημερώστε με“.

Η παραγωγή ενημερώνει πως δεν υπάρχει καμιά τέτοια ανάγκη ή αίτημα των συντελεστών της ταινίας για προσωπικά στοιχεία οποιασδήποτε σχετικής μορφής.

Κατά την εκτίμηση των ατόμων που επιμελούνται τη διαδικασία δημιουργίας της ταινίας, έχει υπάρξει «χακάρισμα» των e-mails του τμήματος casting και προσπάθεια υποκλοπής προσωπικών δεδομένων και για τον λόγο αυτό όλοι οι ενδιαφερόμενοι για απασχόληση σε ρόλο βοηθητικού ηθοποιού παρακαλούνται να προχωρήσουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την αποφυγή περιστατικών εξαπάτησής τους.

Στήνουν τα σκηνικά για την ταινία

Στήθηκαν, εν τω μεταξυ, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης τα πρώτα σκηνικά για τις ανάγκες της ταινίας. O Αντόνιο Μπαντέρας έφτασε άστη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα γυρίσει την πρώτη σκηνή την προσεχή Δευτέρα.





Χωρίς φώτα τα γυρίσματα στο Δέλτα Αξιού - Οι όροι προς την παραγωγή

Εκτός από τις εγκαταστάσεις της Μίκρας, τη Θέρμη, την Καλαμαριά, τη Μηχανιώνα, τη Βίλκα και διάφορα κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, στη λίστα για τις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα του «The Enforcer» είναι και το Δέλτα Αξιού.

Τρεις όρους για την προστασία των προστατευόμενων ειδών έθεσε ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα στην παραγωγή της ταινίας «The Enforcer», με τον Αντόνιο Μπαντέρας. Ο Φορέας Διαχείρισης επικεντρώθηκε στην ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας στις προστατευόμενες περιοχές, με αποτέλεσμα να τεθούν επί τάπητος τρεις βασικοί όροι προκειμένου να δώσουν τα χέρια οι δύο πλευρές.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνίας του Φορέα Διαχείριση, Λία Παπαδράγκα, ζητήθηκε από την παραγωγή κατά τη διάρκεια γυρισμάτων να μην ανάψουν φώτα το βράδυ, να υπάρχει ησυχία και να μην εμφανιστούν μεγάλα μηχανήματα στην περιοχή. «Ζητήθηκε άδεια από το υπουργείο Περιβάλλοντος για την ταινία και έχουμε γνωμοδοτήσει τους τρεις αυτούς όρους. Υπάρχει καλή επικοινωνία με την παραγωγή και δεν προέκυψε αντίρρηση στους όρους που θέσαμε», ανέφερε στο ThessToday.gr η κ. Παπαδράγκα. Όπως επισημαίνει η ίδια, το σενάριο για τις ανάγκες των γυρισμάτων στο Δέλτα Αξιού δεν προβλέπουν καταστροφές, παρεμβάσεις ή επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η συμφωνία των δύο πλευρών να «σφραγιστεί» με χαρακτηριστική ευκολία.

«Αναδεικνύεται η περιοχή»

Ως «ευκαιρία» χαρακτήρισε την παραγωγή της ταινίας «The Enforcer» ο δήμαρχος Δέλτα, Γιάννης Ιωαννίδης. «Η ανάδειξη της περιοχής με μια παγκόσμια κλάσης ταινία είναι ευκαιρία για εμάς», δήλωσε στο ThessToday.gr, σημειώνοντας: «Ελπίζω στο μέλλον να το Δέλτα Αξιού να γίνει πόλος έλξης για παρόμοιες παραγωγές τέτοιου μεγέθους».

ΠΗΓΗ: ThessToday.gr

