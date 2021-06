Κόσμος

Οχάιο: Ελληνοαμερικανός σκότωσε την σύζυγο, τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε (εικόνες)

Σοκ έχει προκαλέσει στο Οχάιο η τραγωδία της οικογένειας Μαυράκη.



Του Νίκολα Βαφειάδη

Ο Ελληνοαμερικανός πρώην στρατιωτικός, που έπασχε από σύνδρομο μετατραυματικού στρες, φέρεται ότι δολοφόνησε τη γυναίκα και τα δύο του παιδιά και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ένα κερί και μερικά λουλούδια έξω από το σπίτι της οικογένειας Μαυράκη, σε ακριβό προάστιο του Οχάιο, σφραγίζουν τον θλιβερό επίλογο της τραγωδίας.

Όλοι οι γείτονες στον οικισμό Τζάκσον είναι εντελώς εμβρόντητοι γι' αυτό που συνέβη εδώ και η αστυνομία λέει πολύ λίγα για τον τριπλό φόνο και την αυτοκτονία. Μεταξύ των θυμάτων, ένας μαθητής γυμνασίου και η αδελφή του που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το νηπιαγωγείο.



Ο 47χρονος Νικόλας Μαυράκης ήταν βετεράνος του αμερικανικού στρατού, που είχε πολεμήσει στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και έπασχε από το σύνδρομο του μετατραυματικού στρες.

Σύμφωνα με την αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε την 37χρονη σύζυγό του Λέσλι, τα δυο τους παιδιά, τον Έϊς Μαυράκη 13 ετών και την Πέπα Μαυράκη πέντε ετών και μετά αυτοκτόνησε.

Οι τέσσερις σοροί εντοπίσθηκαν μέσα στο σπίτι από την αστυνομία, την Κυριακή, που ήταν η γιορτή του πατέρα, όταν κάλεσε τις αρχές συγγενής που κτυπούσε την πόρτα και δεν έλαβε απάντηση.

Η οικογένεια είχε μετακομίσει στο σπίτι αυτό το 2016 και οι γείτονες λένε ότι ήταν πάντοτε πρόσχαροι και εγκάρδιοι.

Ο Νικόλας Μαυράκης υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό από τον Απρίλιο του 1993 μέχρι και τον Ιούλιο του 2013, οπότε συνταξιοδοτήθηκε με το βαθμό του λοχία.

