Κάτια Ζυγούλη: Έχω κυτταρίτιδα από την κοιλιά μέχρι τον αστράγαλο

Βίντεο - "εξομολόγηση" για την κυτταρίτιδα, την κατάθλιψη και τον θηλασμό.

Η Κάτια Ζυγούλη εδώ και ένα χρόνο διατηρεί το δικό της Youtube κανάλι, που ονομάζεται “Katia’s Stories”.

Μέσα από τα βίντεο που ανεβάζει σχεδόν κάθε εβδομάδα, μιλά για θέματα που αφορούν τη ζωή και την καθημερινότητά της.

Στο πρόσφατο βίντεο του μοντέλου, που δημοσίευσε χθες, η ίδια αναφέρεται στην κυτταρίτιδα, την κατάθλιψη και τον θηλασμό και άλλα.

“Έχω κυτταρίτιδα από την κοιλιά μέχρι τον αστράγαλο. Κάνω διαλειμματική δίαιτα, αυτό που τρως τις 8 ώρες και τις 16 όχι. Αλλά τις 8 ώρες μην του δώσετε και καταλάβει, χρειάζεται μέτρο. Δύο γεύματα, καλό φαγητό, καλή ποιότητα, όχι λιπαρά[…]Μια καταθλιψούλα την πέρασα, αλλά όχι διαγνωσμένη, δεν πήρα θεραπεία. Αλλά να σας πω κάτι, δεν είναι εύκολο, ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο. Σου έρχεται λίγο το πάνω – κάτω. Ο κόσμος σου μπερδεύεται, έχεις και τις μαύρες σου”.

