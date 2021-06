Κόσμος

EE – Κυπριακό: δεν θα αποδεχθούμε ποτέ λύση δυο κρατών

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστειλε σαφές μήνυα στον Ερντογάν για την επικείμενη επίσκεψη του στην Κύπρο.

«Η ΕΕ δεν θα δεχθεί ποτέ λύση δύο κρατών για την Κύπρο», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά τη λήξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά στην αρχή της εβδομάδας με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν και του μετέφερε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα για την επικείμενη επίσκεψή του στην Κύπρο.

«Γνωρίζουμε ότι σε λίγο καιρό, στις 20 Ιουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Κύπρο και του είπα ότι αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για εμάς. Τόνισα ότι είμαστε ξεκάθαροι ότι θα παρακολουθήσουμε την πορεία αυτής της επίσκεψης και πως ποτέ δεν πρόκειται να δεχθούμε, ως ΕΕ, λύση δύο κρατών», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και πρόσθεσε ότι αυτό το «σαφές μήνυμα» μετέφερε προσωπικά στον Πρόεδρο Ερντογάν και πως τώρα είναι στο χέρι του να στείλει ένα θετικό μήνυμα.

Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις με την Τουρκία έχουν βελτιωθεί πρόσφατα, όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, χαρακτήρισε «απογοητευτικό» το γεγονός ότι υπάρχει «λίγη ή καθόλου πρόοδος όσον αφορά στην Κύπρο».

Ειδικότερα σημείωσε ότι «συνολικά οι σχέσεις με την Τουρκία έχουν βελτιωθεί πρόσφατα, υπάρχει αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας κι αυτό είναι ένα σημείο εκκίνησης αλλά από την άλλη πλευρά ακόμη βλέπουμε λίγη ή καθόλου πρόοδο αναφορικά με την Κύπρο κι αυτό είναι απογοητευτικό».

Αναφορικά με το μεταναστευτικό, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν επισήμανε ότι υπάρχει σχεδιασμός για διάθεση επιπλέον 3 δις ευρώ για τη στήριξη των προσφύγων στην Τουρκία μέχρι το 2024. «Αυτά θα έρθουν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και θα εστιάσουν στην κοινωνικοοικονομική στήριξη των προσφύγων» ανέφερε.

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν θα παρέχει 2,2 δις ευρώ μέχρι το 2024 για τη στήριξη των Σύρων προσφύγων στην Ιορδανία και στον Λίβανο, προσέθεσε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

