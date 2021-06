Αθλητικά

Τανταλίδης: “Χάλκινος” στη Ντόχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αντώνης Τανταλίδης ανέβηκε στην τρίτη θέση του βάθρου στις ασκήσεις εδάφους

Τη μεγαλύτερη διεθνή επιτυχία της έως τώρα καριέρας του πανηγύρισε ο Αντώνης Τανταλίδης, στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης γυμναστικής της Ντόχα, καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των ασκήσεων εδάφους.

Ο 24χρονος πρωταθλητής εκτέλεσε άψογα το πρόγραμμά του και συγκέντρωσε 14,700 βαθμούς, ακολουθώντας στο βάθρο δύο αθλητές με πλήθος μεταλλίων στο αγώνισμα, τον Ισραηλινό Αρτέμ Ντολγκοπιάτ (15,033 β.) και τον Ισπανό Ρέι Θαπάτα (14,933 β.).



Το πρώτο μετάλλιο του Τανταλίδη σ’ ένα Παγκόσμιο Κύπελλο έρχεται ως συνέχεια της εξαιρετικής παρουσίας του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του περασμένου Απριλίου στη Βασιλεία, όπου κέρδισε τη 19η θέση στον τελικό του σύνθετου ατομικού και «άγγιξε» την είσοδο στην οκτάδα των φιναλίστ στο έδαφος, τερματίζοντας 11ος στην συνολική κατάταξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2020 – Μοράτα: απείλησαν την οικογένεια μου

Κάλαμος: Χασισοφυτεία με πάνω από 1000 δενδρύλια κάνναβης (εικόνες)

Οχάιο: Ελληνοαμερικανός σκότωσε την σύζυγο, τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε (εικόνες)