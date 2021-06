Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη “Δέλτα” – Παπαδάκης: Στο Ηράκλειο τα περισσότερα κρούσματα

Από που προήλθαν του κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα και ποια μέτρα λαμβάνει η Περιφέρεια Κρήτης.



Την εμφάνιση κρουσμάτων της νέας μετάλλαξης Δέλτα στην Κρήτη, σχολίασε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο αντιπρόεδρος εποπτών δημόσιας υγείας, Αντώνης Παπαδάκης.

Όπως είπε τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στο Ηράκλειο, αναφέροντας ότι είναι περίπου 18 κρούσματα.

Πάντως, ο κ.Παπαδάκης τόνισε ότι «δεν πρέπει να τρομοκρατηθούν οι πολίτες» και σημείωσε ότι «η μετάλλαξη ήρθε με το άνοιγμα του τουρισμού», ωστόσο πρόεσθεσε ότι τώρα ο στόχος είναι να περιορίσουμε την μετάλλαξη Δέλτα.

Τόνισε ότι η Περιφέρειας Κρήτης έχει ως στόχο «την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας».



«Ξεκινάμε την δράση ενημέρωσης των πολιτών και με τα άλλα μέτρα που έχουμε πάρει και σε συνδιασμό με τα εμβόλια να προλάβουμε τα χειρότερα», κατέληξε ο κ. Παπαδάκης.

