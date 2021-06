Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα - Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: Κίνδυνος για τους ανεμβολίαστους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια εμβόλια αντιμετωπίζουν την μετάλλαξη Δέλτα, σύμφωνα με τον καθηγητή Πολιτικής της Υγείας του LSE.

"Δεν θα βγάλουμε τις μάσκες στους εσωτερικούς χώρους. Μόνον στους εξωτερικούς όπου η μετάδοση είναι 18-20% μικρότερη", τόνισε ο Ηλίας Μόσιαλος μιλώντας στον κεντρικό δελτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο καθηγητής Πολιττικής της Υγείας στο LSE αναφερόμενος στην μετάλλαξη Δέλτα εκτίμησε ότι θα επικρατήσει στον Ευρώπη σε ποσοστό 90%, υπογράμμισε ότι μεταδίδεται ταχύτερα απο την βρετανική και προειδοποίησε ότι κινδυνεύουν κυρίως οι ανεμβολίαστοι. '

Σύμφωνα με τον κ. Μόσιαλο τα εμβόλια της Pfizer και της AstraZeneca, αντιμετωπίζουν την μετάλλαξη Δέλτα σε ποσοστά 96% και 92%, αντιστοίχως, όπως έχουν δείξει μελέτες στην Μεγάλη Βρετανία. Για τα εμβόλια της J&J και Moderna διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες αλλα εκτίμησε ότι ως "αδελφάκια" των Pfizer και AstraZeneca θα έχουν κάλυψη πάνω απο 90%.

Ο κ. Μόσιαλος προειδοποίησε ότι οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα πρέπει να φτασουν το 80% προκειμένου να αποφύγουμε το 4ο κύμα τον Σεπτέμβριο. Ζήτησε εντατικοποίηση των εμβολιασμών στους άνω των 60 ετών.

Τέλος, επεσήμανε ότι στις ΗΠΑ, τους τελευταίους 2 μήνες, το 99,9% των νέων κρουσμάτων ήταν ανεμβολίαστοι όπως και το 99,2% των θανόντων...

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

EE – Κυπριακό: δεν θα αποδεχθούμε ποτέ λύση δυο κρατών

Euro 2020 – “Φάση των 16”: Οι μεταδόσεις των αγώνων από τον ΑΝΤ1