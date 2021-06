Αθλητικά

Πετρούνιας: “Χρυσός” στην Ντόχα και πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήταν αδύνατο ν΄ απουσιάσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ο κορυφαίος αθλητής του κόσμου στο αγώνισμα των κρίκων.

Ήταν αδύνατο ν΄ απουσιάσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ο κορυφαίος αθλητής του κόσμου στο αγώνισμα των κρίκων.



Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτελώντας άψογα το πρόγραμμά του στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενόργανης γυμναστικής της Ντόχα πήρε το χρυσό μετάλλιο και το κυριότερο συγκέντρωσε τους βαθμούς που χρειαζόταν (15.500) για να δώσει το «παρών» στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη.





Σε έναν από τους κρισιμότερους αγώνες της καριέρας του, έτσι όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα μετά την επέμβαση που έκανε στον ώμο και τους σημαντικούς αγώνες που έχασε στη συνέχεια, ο «άρχοντας των κρίκων» όχι μόνο φώναξε «παρών», αλλά έπεισε και τον πιο δύσπιστο πως ήταν και παραμένει ασυναγώνιστος.

Πήρε το χρυσό μετάλλιο, αλλά το κυριότερο συγκέντρωσε τους βαθμούς που χρειαζόταν (πάνω από 15.334) για να πάει στο Τόκιο. Ήταν άψογος σε όλο το πρόγραμμα που εκτέλεσε, δεν έκανε το παραμικρό λάθος και στο φινάλε «καρφώθηκε» στο έδαφος πανηγυρίζοντας με τον προπονητή του.

Τα λεπτά αγωνίας που κύλησαν μετατράπηκαν σε αγκαλιές με τους ανθρώπους της ελληνικής αποστολής όταν ανακοινώθηκε η βαθμολογία του, που ήταν 15.500. Πλέον, χωρίς να έχει το άγχος... στις πλάτες του θα πάει στο Τόκιο για να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά από εκείνο στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Δεύτερος ήταν στον τελικό ο Βραζιλιάνος Αρτούρ Ζανέτι με 14.933 βαθμούς και τρίτος ο Ιρανός Μαχντί Αχμάντ Κοχάνι με 14.800 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα του τελικού στους κρίκους:

Λευτέρης Πετρούνιας 15.500 β.

Αρτούρ Ζανέτι (Βραζιλία) 14.933 β.

Μαχντί Άχμαντ Κοχάνι (Ιράν) 14.800 β.

Ιμπραΐμ Τσολάκ (Τουρκία) 14.766 β.

Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14,566 β

Ίγκορ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία) 14,533 β.

Αλί Ζαχράν (Αίγυπτος), 14,333 β.

Αχμέτ Οντέρ (Τουρκία) 14,200 β.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Αντόνιο Μπαντέρας στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Δολοφονία στη Ζάκυνθο: Τι έδειξε η βαλλιστική για τα καλάσνικοφ

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής