Συλλήψεις για την έκρηξη σε βενζινάδικο στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Έκρηξη τον περασμένο Δεκέμβριο. "Γνώριμοι" των Αρχών τρεις από τους δράστες.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν οι δράστες της έκρηξης, τον περασμένο Δεκέμβριο, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο κέντρο της Αθήνας. Την υπόθεση χειρίστηκε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές της Αττικής συνελήφθησαν επτά άτομα σχετιζόμενα με την έκρηξη και ένα ακόμη άτομο για παραβάσεις των νομοθεσιών για όπλα και ναρκωτικά.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, σε συνδυασμό με την ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων από την Δνση Εγκληματoλογικών Ερευνών, οι 7 συλληφθέντες εμπλέκονται στην έκρηξη στο πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αθήνα.

Αναλυτικότερα ως προς τη μεθοδολογία δράσης ( modus operandi ), δύο από τους συλληφθέντες αφού προμηθεύτηκαν εκρηκτική ύλη, κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό τον οποίο τοποθέτησαν και πυροδότησαν, μεταμεσονύκτιες ώρες της 6ης Δεκεμβρίου 2020 στο πρατήριο, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών.

Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψαν και οι ρόλοι των υπολοίπων συλληφθέντων, οι οποίοι, συνέδραμαν περιφερειακά τους φυσικούς αυτουργούς μεριμνώντας, κατά περίπτωση, για την διαφυγή τους καθώς και τη διαγραφή βιντεοληπτικού υλικού που θα οδηγούσε στην ταυτοποίηση τους.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

830 γραμμάρια κοκαΐνης,

1.195 γραμμάρια κάνναβης,

50 τσιγάρα με 55 γραμμάρια κάνναβης,

4 τρίφτες και ζυγαριά ακριβείας,

2 πιστόλια με 100 φυσίγγια, γεμιστήρα και σιγαστήρα, περίστροφο, πυροδοτούμενος κάλυκας και βλήμα πυροβόλου όπλου,

3 μεταλλικές σιδερογροθιές και σουγιάς,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

φορητός ασύρματος και συσκευή GPS,

καταγραφικό μηχάνημα και φορητός υπολογιστής,

2 αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτα,

3 κράνη μηχανής και 6 πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,

19 κινητά τηλέφωνα, καθώς και

35.390 ευρώ

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση- αδικήματα εγκληματικής οργάνωσης, έκρηξης, κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παραβάσεων των νομοθεσιών για όπλα, ναρκωτικά και εκρηκτικές ύλες.

Σημειώνεται ότι τρείς από τους κατηγορουμένους έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δράσης συνεχίζεται.

