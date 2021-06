Πολιτική

Κορονοϊός - Προνόμια στους εμβολιασμένους: Τι εξετάζει η κυβέρνηση

Νέα έκκληση του Πρωθυπουργού στους πολίτες να εμβολιαστούν. Ανησυχία για την μετάλλαξη "Δέλτα". Πότε θα ανακοινωθούν τα προνόμια για τους πλήρως εμβολιασμένους.

Με πληροφορίες της Στεφανίας Μουρελάτου

Αντίστροφα, μετρά πλέον ο χρόνος, για τις ανακοινώσεις σχετικά με το ποια προνόμια θα δοθούν στους εμβολιασμένους, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε και νέα έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν, καθώς ως τα τέλη Αυγούστου η ινδική μετάλλαξη θα κυριαρχεί επιδημιολογικά και αυτός είναι μόνος δρόμος για να μην επιστρέψουν τα lockdown.

Η κυβέρνηση έχει πάνω στο τραπέζι δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι το δεν πρέπει να ξαναγίνει lock down, δηλαδή να παραλύσουν οικονομικές δραστηριότητες και δεύτερον πρέπει να δουλέψει φέτος το καλοκαίρι ο τουρισμός με καλύτερους όρους και καλύτερες προϋποθέσεις από ότι πέρυσι.

Βεβαίως στη ζυγαριά της κυβέρνησης βαραίνει και η Δημόσια υγεία. Μοναδικό λοιπόν όπλο είναι ο εμβολιασμός για αυτό και η κυβέρνηση επιταχύνει τη συζήτηση για τις διευκολύνσεις που θα απολαμβάνουν οι πλήρως εμβολιασμένοι για να μπορέσει γρήγορα να χτίσει ένα επαρκές τείχος ανούσιας. Αυτή τη στιγμή μόλις το 39,4%% του πληθυσμού πιάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου.

Την επομένη εβδομάδα, όπως αποκάλυψε στην ερώτηση του ΑΝΤ1, ο πρωθυπουργός η κυβέρνηση θα ανακοινώσει διευκολύνσεις, προκειμένου οι δύσπιστοι αλλά και όσοι αμελούν τον εμβολιασμό τους, να καταλάβουν ότι οντας εμβολιασμένοι θα διευκολύνεται η καθημερινότητά τους κατά πολύ από τους δύσκολους περιορισμούς που έχει επιβάλλει πανδημία.

Η κεντρική φιλοσοφία θα είναι ότι οι εμβολιασμένοι θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στους κλειστούς δημόσιους χώρους, θα απολαμβάνουν επίσης ελεύθερα, χωρίς την ανάγκη να υποβάλλονται σε τεστ, ταξίδια ακρόαματα και γενικότερα θα μπαίνουν στους χώρους που προσδιορίζουμε ως ψυχαγωγία.

