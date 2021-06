Οικονομία

Μητσοτάκης για Ελληνικό: Η υπογραφή σηματοδοτεί την πρόοδο της Ελλάδας στις επενδύσεις

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα αγγλικά για την έναρξη της υλοποίησης της επένδυσης στο Ελληνικό:



«Today marks the payment of a Euro300 million installment by the investor for the beginning of the Hellinikon Project, and highlights the shift Greece has made towards supporting investments».

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την πληρωμή δόσης 300 εκατ. ευρώ από τον επενδυτή για την έναρξη του έργου του Ελληνικού και υπογραμμίζει την στροφή που έκανε η Ελλάδα για τη στήριξη των επενδύσεων».

Ο πρωθυπουργός έχει ανεβάσει και γράφημα στο οποίο αναφέρει ότι η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έχει γίνει στην Ελλάδα επίσημα ξεκινά με τα εξής στοιχεία:

8 δισ. ευρώ επένδυση

10.000 νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των κατασκευών

75.000 νέες θέσεις εργασίας όταν ολοκληρωθεί το έργο

Πάνω από 2,4% συνεισφορά στο ΑΕΠ Today marks the payment of a €300 million installment by the investor for the beginning of the Hellinikon Project, and highlights the shift Greece has made towards supporting investments. pic.twitter.com/XislKE2Y7V — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 25, 2021

ΣΥΡΙΖΑ: Οι πανηγυρισμοί εν μέσω μιας σκληρής ύφεσης προκαλούν Σε δήλωσή του ο Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και Βουλευτής Μεσσηνίας, Αλ. Χαρίτσης αναφέρει:



"Δυο χρόνια μετά τις εκλογές που θα "έκλειναν" το θέμα του Ελληνικού σε μία βδομάδα και έναν χρόνο μετά τη φιέστα που έστησε ο Πρωθυπουργός για την κατεδάφιση πέντε αυθαίρετων κτισμάτων, η Κυβέρνηση πανηγυρίζει ξανά σήμερα για την έναρξη των εργασιών στο Ελληνικό. Αντί να εφαρμόσει μια πολιτική ενεργητικής στήριξης της οικονομίας, επιμένει σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και υποσχέσεις για επενδυτική έκρηξη στο μέλλον. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει. Οι πανηγυρισμοί για την καθυστερημένη εξέλιξη της επένδυσης εν μέσω μιας σκληρής ύφεσης προκαλούν".

