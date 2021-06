Κόσμος

Γερμανία: Φονική επίθεση με μαχαίρι στο Βίρτσμπουργκ (εικόνες)

Νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω του ένας άνδρας, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς.

Τουλάχιστον τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες, εκ των οποίων κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση, άφησε πίσω του ένας άνδρας, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς, σε κεντρική πλατεία του Βίρτσμπουργκ, στην Γερμανία.

Σύμφωνα με την Muenchner Merkur, ένας ύποπτος συνελήφθη, αφού αστυνομικοί τον πυροβόλησαν στο πόδι ενώ προσπαθούσε να διαφύγει. Προηγουμένως, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, είχε επιτεθεί σε κατάσταση αμόκ εναντίον περαστικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή, με τμήμα του κέντρου να παραμένει αποκλεισμένο, ωστόσο αυτή την ώρα έχει σημάνει λήξη συναγερμού.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

JUST IN - 3 dead, 6 injured after stabbing attack in Wurzburg, Germany. The suspect was taken into custody.pic.twitter.com/bRlcHcJyc1

— Disclose.tv ?? (@disclosetv) June 25, 2021

???? — BREAKING: At least 3 dead, 6 injured in a knife attack in Wurzburg, Germany. Motive currently unknown. pic.twitter.com/g96SS5wiIq

