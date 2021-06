Αθλητικά

Euro 2020 – Μπέιλ: είμαστε συνηθισμένοι στον τίτλο του αουτσάιντερ

Ο αρχηγός της εθνικής Ουαλίας, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον αυριανό αντίπαλο της ομάδας του.

Ο αρχηγός της Ουαλίας Γκάρεθ Μπέιλ, δεν έδειξε να... ενοχλείται ιδιαίτερα απ’ το γεγονός ότι η ομάδα του θεωρείται αουτσάιντερ (και) στον αυριανό (Σάββατο 26/06) αγώνα με τη Δανία στο Άμστερνταμ, για τους «16» του Euro 2020.

«Είμαστε πάντα το αουτσάιντερ, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό τον "τίτλο"», δήλωσε ο Μπέιλ σε συνέντευξη Τύπου πριν από το πρώτο μεγάλο ματς της νοκ-άουτ φάσης. «Όλο αυτό δεν κάνει διαφορά για εμάς. Είναι φυσιολογικό ούτως ή άλλως. Καταλαβαίνουμε ότι η Δανία πέρασε μία πολύ δύσκολη κατάσταση τις προηγούμενες μέρες και στείλαμε όλοι μας τις καλύτερες ευχές μας στον Κρίστιαν Έρικσεν. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να πιάσουμε μια καλή απόδοση στο συγκεκριμένο ματς για να προκριθούμε».

Από την πλευρά του ο προπονητής των Ουαλών, Ρόμπερτ Πέιτς υπογράμμισε πως η ομάδα του είναι προετοιμασμένη για μία «σκληρή πρόκληση», θεωρώντας πως η Δανία παρουσίασε μία εικόνα ισάξιας ομάδας με το Βέλγιο στο παιχνίδι του ομίλου.

«Παρακολουθήσαμε την απόδοσή τους στον αγώνα με το Βέλγιο και ήταν πραγματικά εξαιρετικοί. Έχουν κερδίσει το δικαίωμα να είναι εδώ και θα παίξουμε κόντρα σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα». Ο Πέιτζ επιβεβαίωσε επίσης ότι με εξαίρεση τον τιμωρημένο Αμπαντού (αποβλήθηκε στον αγώνα με την Ιταλία), όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του είναι διαθέσιμοι κι έτοιμοι να αγωνιστούν.

«Πλέον είμαστε στη φάση των νοκ-άουτ αγώνων. Δεν μπορείς να προφυλάξεις παίκτες» ανέφερε ο τεχνικός της Ουαλίας, συμπληρώνοντας πως έχει ήδη βάλει στο πρόγραμμα προπόνησης των παικτών του και τις εκτελέσεις πέναλτι, για να είναι έτοιμοι, εφόσον οδηγηθεί το ματς στη «ρώσικη ρουλέτα» απ’ τα έντεκα μέτρα. «Πάντα προπονούμαστε και σ’ αυτό το κομμάτι. Αν χρειαστεί να πάμε στα πέναλτι, τα παιδιά θα κάνουμε αυτό που πρέπει για τη χώρα τους» κατέληξε ο Πέιτζ.

