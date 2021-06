Κοινωνία

Καιρός: Καύσωνας με 43 βαθμούς το Σάββατο

Κορύφωση του κύματος καύσωνα αναμένεται το Σάββατο με υψηλές θερομκρασίες και σκόνη από την Αφρική. Που θα χτυπήσει "κόκκινο" ο υδράργυρος.



Κορύφωση του κύματος καύσωνα αναμένεται το Σάββατο, με μέγιστες θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς, έντονο αίσθημα δυσφορίας κατά τόπους, αλλά και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.



Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Σάββατο αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα και κατά τόπους συνθήκες καύσωνα. Παράλληλα, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις θερμές ώρες της ημέρας σε ορεινά τμήματα κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 38 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 17 έως 41, στην Κεντρική Ελλάδα από 18 έως 42-43 βαθμούς, στην Ήπειρο από 19 έως 41, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 42 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 39 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 22 έως 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ενδεχομένως στην Κρήτη οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά στους 39-40 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν σε ολόκληρη τη χώρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40-41 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις και σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς.

