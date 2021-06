Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Η πρώτη φωτογραφία του συζυγοκτόνου μέσα από τη φυλακή

Στην δημοσιότητα η πρώτη φωτογραφία του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της Κάρολαϊν, μέσα από τη φυλακή όπου κρατείται για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά.



Στο «φως» της δημοσιότητας έρχεται η πρώτη φωτογραφία του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της 20χρονης Κάρολαϊν, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, μέσα από τη φυλακή όπου κρατείται για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά.



Στην φωτογραφία που παρουσίασε το Star φαίνεται ο συζυγοκτόνος πίσω από τα συρματοπλέγματα του Κορυδαλλού, σε έναν από τους πρώτους προαυλισμούς του στην ΣΤ' πτέρυγα των φυλακών. Όπως φαίνεται, στέκεται όρθιος κάτω από το υπόστεγο, δίπλα σε ένα τραπέζι. Φοράει ένα μπλε σορτσάκι και μια γκρι μπλούζα.





Ο 33χρονος έχει βάλει τα χέρια του στη μέση και συζητάει με έναν άλλον κρατούμενο που κάθεται απέναντί του σε ένα παγκάκι. Τις τελευταίες ώρες έχει αρχίσει να μιλάει, περισσότερο με τον συγκρατούμενο του πρώην σωφρονιστικό που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών.



Δεν έχουν καταθέσει οι γονείς του πιλότου



Τρία άτομα κλειδιά στην υπόθεση της δολοφονίας της Κάρολαϊν δεν έχουν καταθέσει ακόμα στις Αρχές, παρά το γεγονός ότι ζητείται να γίνει άρση των κινητών τους.



Πρόκειται για τη μητέρα, τον πατέρα και τον αδερφό του δολοφόνου. Είναι βέβαιο ότι θα τους καλέσει ο ανακριτής που προΐσταται της έρευνας. Επίσης έχει ζητηθεί και η άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους τόσο ένα μήνα πριν το έγκλημα όσο και έναν μήνα μετά.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι η διαμάχη των δύο οικογενειών, της Καρολάιν που δολοφονήθηκε στα Γλυκά Νερά και του συζυγοκτόνου που έχει προφυλακιστεί στον Κορυδαλλό, αναφορικά με την επιμέλεια της μικρής τους κόρης.



