Τοπικά Νέα

Iερέας κυνηγούσε την παπαδιά στους δρόμους

Ο ιερέας συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.

Τα... καμώματα ενός ιερέα αναστάτωσαν ένα χωριό στην Κρήτη. Ο ιερέας συνελήφθη κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Creta24, ο ιερέας φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα αλκοολισμού και πολύ συχνά έχει βίαια ξεσπάσματα. Μάλιστα, εξαιτίας αυτού, έχει μετατεθεί στο παρελθόν σε διαφορετικές μητροπόλεις της Κρήτης, ενώ το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στην Μητρόπολη Λάμπης.

Το βράδυ της Πέμπτης, επιστρέφοντας μεθυσμένος στο σπίτι του, επιτέθηκε, υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, στην παπαδιά, η οποία κατάφερε να ξεφύγει. Εκείνος συνέχισε να την κυνηγάει στους δρόμους του χωριού και τελικά η παπαδιά βρήκε καταφύγιο στο πατρικό της σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων έχει σχηματίσει κατηγορητήριο και ο επιχώριος Μητροπολίτης κ. Ειρηναίος σε αργία τον ιερέα , ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Σπηλίου.

ΠΗΓΗ; Creta24.gr

