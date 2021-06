Πολιτική

Τσίπρας: Στην Ευρώπη να ενισχυθούν οι προοδευτικές δυνάμεις

Τι είπε για την Ευρώπη, την πανδημία και τις πολιτικές εξελίξεις στην Γερμανία. Η τοποθέτηση της Φώφης Γεννηματά στην Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.



Την ανάγκη, παντού στην Ευρώπη «να ενισχυθούν οι προοδευτικές δυνάμεις που μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα και να καλύψουν τις βασικές κοινωνικές ανάγκες που έχουν προκύψει», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο οποίος συμμετείχε ως παρατηρητής στην τακτική συνάντηση Ευρωσοσιαλιστών ηγετών στο Βερολίνο.

Στην δήλωσή του ανέφερε: «Ο κόσμος μετά την πανδημία αλλάζει. Η εδώ και τέσσερις δεκαετίες κυριαρχία του νεοφιλελεύθερου μοντέλου έχει αρχίσει πια να κλονίζεται. Η πανδημία αλλά και η κλιματική κρίση μας αναγκάζουν να ξαναδούμε και να ξαναθυμηθούμε ξεχασμένες προτεραιότητες και ανάγκες».

Ακολούθως υπογράμμισε «την ανάγκη πάνω από όλα να στηρίξουμε τη δημόσια Υγεία, με σταθερά και δυνατά, ισχυρά συστήματα Υγείας και κοινωνικής Πρόνοιας. Την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση που απειλεί να καταστρέψει τον πλανήτη. Την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής που έχει επιφέρει η ραγδαία όξυνση των ανισοτήτων τα τελευταία χρόνια».

Αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις στην Γερμανία λέγοντας: «Η πιθανότητα να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση σε μία κρίσιμη χώρα, όπως η Γερμανία το επόμενο διάστημα, θα είναι κρίσιμη για την επόμενη μέρα της Ευρώπης. Όπως επίσης, η κρισιμότητα αυτή αφορά και την Ελλάδα. Την Ελλάδα που έχει ανάγκη να κοιτάξει μπροστά. Σε μια Ευρώπη και έναν κόσμο που αλλάζει, να μην μείνουμε προσηλωμένοι στις συνταγές του χθες, που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία και την καταστροφή».

Γεννηματά για Τουρκία: Ο κ. Μητσοτάκης ούτε ζήτησε, ούτε έλαβε ουσιαστική εγγύηση για τα εθνικά συμφέροντα

Aπό το Βερολίνο όπου συμμετέχει στην Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μέλλον της Ευρώπης, η Φώφη Γεννηματά κατέκρινε τη στάση που τήρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για την Τουρκία. Όπως δήλωσε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, η Ελλάδα έχασε μια ακόμα ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λόγω της υποχωρητικότητας της κυβέρνησης.

«Ο κ. Μητσοτάκης ούτε ζήτησε, ούτε έλαβε καμία ουσιαστική εγγύηση για τα εθνικά συμφέροντα έναντι της Τουρκίας. Είναι πραγματικά πρόκληση να δηλώνει ικανοποιημένος από τα συμπεράσματα, την ώρα που προχωράει η θετική ατζέντα για την Τουρκία, χωρίς καμία απολύτως αντίστοιχη δική της δέσμευση. Αυτή η στάση της κυβέρνησης και του Συμβουλίου δεν είναι ικανή να αποθαρρύνει τις προκλήσεις από τη μεριά του Ερντογάν», τόνισε η κ. Γεννηματά.

Λίγο αργότερα στην παρέμβαση της στο συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μέλλον της Ευρώπης , η Φώφη Γεννηματά ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και της κλιματικής αλλαγής και εξελίξεις μετά την πανδημία , απαιτούν νέες πολιτικές απαντήσεις. «Είναι η ώρα μας. Η ώρα των σοσιαλιστών. Να φέρουμε και πάλι στο προσκήνιο τις ιδέες, τις αξίες της σοσιαλδημοκρατίας. Να παρέμβουμε λοιπόν δυναμικά στον διάλογο που σε όλο τον κόσμο έχει ανοίξει μετά τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Μπάιντεν. Αφήνοντας πίσω μας τους συμβιβασμούς του παρελθόντος με τις συντηρητικές δυνάμεις που θόλωσαν το μήνυμα μας. Είναι η ώρα εμείς οι Σοσιαλιστές να διαμορφώσουμε και να προτείνουμε ένα νέο ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ για την Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογράμμισε. Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής πρότεινε να δημιουργηθεί μια ad hoc Επιτροπή που θα επεξεργαστεί τις νέες θέσεις μας, ώστε να αποτελέσουν το αντικείμενο συζήτησης σε ένα «Συνέδριο Νέας Αρχής».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «είναι επιβεβλημένο να αναλάβουμε πρωτοβουλίες μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για καίρια και άμεσα ζητήματα που «απαντούν» πειστικά στις ανάγκες των πολιτών μετά την κρίση της πανδημίας».

Όπως είπε η κ. Γεννηματά: «Είναι ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση:

Να εγκαταλείψει οριστικά την προσήλωση στα δημοσιονομικά μεγέθη και τους περιοριστικούς όρους του Συμφώνου Σταθερότητας. Αρκετά πια με την διαρκή λιτότητα, που άνοιξε τον δρόμο για τον λαϊκισμό και την ακροδεξιά. Είναι ώρα για ένα νέο Σύμφωνο Ανάπτυξης, χωρίς τις ασφυκτικές υποχρεώσεις που τραυματίζουν την κοινωνική συνοχή.

Να θεσμοθετήσει τον Μηχανισμό του Ταμείο Ανάκαμψης, ως μόνιμου μέσου στήριξης της ανάπτυξης και των διαρθρωτικών αλλαγών στην Ευρώπη. Με προβλέψεις για την στήριξη του κοινωνικού κράτους και την ανάπτυξη κοινών πολιτικών για τη Δημόσια Υγεία.

Να δώσει κοινή, βιώσιμη λύση στα δημόσια χρέη των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, για το μέρος τουλάχιστον που η πανδημία διόγκωσε, ώστε να μην καταρρεύσουν οι οικονομίες μας.

Να υιοθετήσει στο νέο Σύμφωνο για την Μετανάστευση, την δυνατότητα αιτήσεων ασύλου και σε άλλες χώρες (όχι μόνο της πρώτης εισόδου) και τον δίκαιο επιμερισμό των αιτούντων άσυλο σε όλους».

Κλείνοντας την παρέμβασή της ευχήθηκε καλή επιτυχία στις μεγάλες πολιτικές μάχες που έχει μπροστά του το SPD.

