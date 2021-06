Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: παραμένει επιλογή οι αγώνες χωρίς Ιάπωνες φιλάθλους

H διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο «δίχως φιλάθλους» παραμένει μια επιλογή για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, το οποίο αναμένεται να ανοίξει και επίσημα αυλαία σε μόλις τέσσερις εβδομάδες, όπως δήλωσε η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής της «οικοδέσποινας» χώρας.

Η παραδοχή από την Σέικο Χασιμότο έρχεται μόλις τέσσερις ημέρες από την ανακοίνωση ότι έως 10.000 τοπικοί φίλαθλοι θα επιτρέπονται σε χώρους - χωρίς όμως να υπερβαίνουν το 50% της χωρητικότητας της αθλητικής εγκατάστασης, ανεξάρτητα από αν ο αγώνας γίνεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

«Εξετάζουμε την κατάσταση», δήλωσε η Χασιμότο σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας, «Η κατάσταση αλλάζει από καιρό σε καιρό, γι 'αυτό πρέπει να παραμείνουμε ευέλικτοι και γρήγοροι να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε αλλαγή. Οι Αγώνες χωρίς φιλάθλους είναι μια από τις επιλογές μας».

Οι διοργανωτές φάνηκαν να υποχωρούν ελαφρώς στο θέμα των θεατών, μετά από έκθεση των λοιμωξιολόγων, η οποία ανέφερε ότι «υπάρχει ένδειξη αναζωπύρωσης» μολύνσεων στο Τόκιο, καθώς οι λοιμώξεις αυξήθηκαν κατά 11% την περασμένη εβδομάδα - βάσει του μέσου όρου των επτά ημερών - με τις περισσότερες να σχετίζονται με την μετάλλαξη Δέλτα.

Η απόφαση για την παρουσία ή όχι Ιαπώνων φιλάθλων αναμένεται να ξεκαθαρίσει στις 11 Ιουλίου.

