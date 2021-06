Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: δραματική η κατάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Βραζιλία έχει τον δεύτερο υψηλότερο απολογισμό θυμάτων της πανδημίας παγκοσμίως, αλλά με χιλιάδες ανθρώπους να πεθαίνουν καθημερινά, δεν αποκλείεται να ξεπεράσει και τις ΗΠΑ.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες διαπιστώθηκαν οι θάνατοι 2.001 ασθενών με την COVID-19 και επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά 79.277 κρούσματα του SARS-CoV-2.

Στο μεγαλύτερο κράτος της Λατινικής Αμερικής (212 εκατ. κάτοικοι), που πλήττεται από τρίτο κύμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων έχει φθάσει μέχρι εδώ τους 511.142 θανάτους επί συνόλου 18,3 εκατ. και πλέον μολύνσεων.

Η Βραζιλία που καταγράφει τον δεύτερο βαρύτερο εθνικό απολογισμό της πανδημίας, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ (πάνω από 600.000 νεκροί), και τον τρίτο υψηλότερο αριθμό μολύνσεων στον κόσμο. Χειρότερα, ειδικοί χαρακτηρίζουν πολύ υποτιμημένους τους επίσημους αριθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - καύσωνας: “καμίνι” η χώρα το Σάββατο



Ολυμπιακοί Αγώνες: παραμένει επιλογή οι αγώνες χωρίς Ιάπωνες φιλάθλους

Μεξικό: φονικές συγκρούσεις μεταξύ διακινητών ναρκωτικών