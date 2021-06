Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021 – ΕΠΑΛ: συνέχεια με μαθήματα ειδικότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την Τρίτη, 29 Ιουνίου, μέχρι και την Δευτέρα, 12 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων.

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο, με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στην Τεχνολογία Υλικών, την Οικοδομική, τις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και τα Ψηφιακά Συστήματα.

Επόμενη και τελευταία εξέταση τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου, με Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Από την Τρίτη, 29 Ιουνίου, μέχρι και την Δευτέρα, 12 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (Self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.

Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί στις 8:30 π.μ. και οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες μέχρι τις 8.00 π.μ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κάρπαθο

Καιρός - καύσωνας: “καμίνι” η χώρα το Σάββατο

Μεξικό: φονικές συγκρούσεις μεταξύ διακινητών ναρκωτικών