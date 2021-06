Αθλητικά

NBA: ο Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς σε νίκη επί των Χοκς

Τα «Ελάφια» συνέτριψαν την Ατλάντα και ισοφάρισαν τη σειρά για τους τελικούς της Ανατολής.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι σε ακόμη ένα παιχνίδι η «αιχμή του δόρατος» για τους Μπακς, τα «ελάφια» συνέτριψαν την Ατλάντα στο Μιλγουόκι με 125-91 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά για τους τελικούς της Ανατολής στο NBA.

Οι γηπεδούχοι στηρίχθηκαν στην άμυνά τους για να πετύχουν την πρώτη νίκη τους επί των Χοκς: χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο Τρε Γιανγκ, ο οποίος με 48 πόντους «υπέγραψε» το "break" για τους Χοκς στο πρώτο παιχνίδι, περιορίστηκε σήμερα στους 15 πόντους με 5/8 δίποντα, 1/8 τρίποντα και 2/3 βολές.

Το Μιλγουόκι χρειάστηκε περίπου τέσσερα λεπτά μέσα στη δεύτερη περίοδο για να «καθαρίσει» το παιχνίδι, καθώς με ένα σερί 20-0 μετέτρεψε το 51-40, 06:25 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, σε 71-40, 02:07 για το τέλος.

Ο "Giannis" ήταν ο πρώτος σκόρερ των Μπακς με 25 πόντους (11/15 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/4 βολές), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος στα 29 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Τζρου Χόλιντεϊ που πέτυχε 22 πόντους. Από την πλευρά του, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 9 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα με απολογισμό 2 πόντους (1/2 δίποντα), 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

