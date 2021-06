Τεχνολογία - Επιστήμη

Εξωγήινοι: οι 140 υποθέσεις και η απάντηση από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ

H πολυαναμενόμενη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Δεν είναι διαθέσιμες αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινων, παρότι δεκάδες ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα που παρατήρησαν στρατιωτικοί πιλότοι δεν μπορούν να εξηγηθούν: η πολυαναμενόμενη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο και δόθηκε στη δημοσιότητα μάλλον τα αφήνει όλα ανοιχτά.

«Πιθανόν δεν υπάρχει μοναδική εξήγηση» για τα φαινόμενα αυτά, σύμφωνα με το κείμενο της έκθεσης. «Δεν έχουμε σήμερα επαρκείς πληροφορίες στις βάσεις δεδομένων μας για να αποδώσουμε τα περιστατικά αυτά σε συγκεκριμένα αίτια», προστίθεται.

Στην έκθεση καταγράφονται περιστατικά από το 2004 ως το 2021. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παραδέχονται ότι δεν έχουν καμία εξήγηση για πάνω από 140 εξ αυτών. Το σύνολο των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν «δεν επιτρέπουν να εξαχθεί συμπέρασμα». Από τα 144 περιστατικά που εξετάστηκαν, μόλις ένα μπόρεσε να εξηγηθεί: επρόκειτο για ένα μεγάλο μπαλόνι που ξεφούσκωνε. Στα 18 καταγράφηκαν ασυνήθιστες κινήσεις ή ασυνήθιστα χαρακτηριστικά πτήσης, που κατέπληξαν αυτούς που τα παρατήρησαν.

Απειλές ή ΑΤΙΑ

Ορισμένα θα μπορούσαν να εξηγηθούν από την παρουσία τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAVs) ή πτηνών, που προκάλεσαν σύγχυση στα συστήματα ραντάρ. Άλλα θα μπορούσαν να οφείλονται σε δοκιμές εξοπλισμών ή στρατιωτικών τεχνολογιών από άλλες δυνάμεις, όπως η Κίνα ή η Ρωσία, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Πληροφοριών (ODNI).

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ ανησυχούν για το ενδεχόμενο το Πεκίνο και η Μόσχα να δοκιμάζουν υπερηχητικές τεχνολογίες, συστήματα που κινούνται με ταχύτητες υψηλότερες κατά 10 ως και 20 φορές από αυτές του ήχου, και μπορούν να κάνουν εξαιρετικά δύσκολους ελιγμούς, είπαν αξιωματούχοι σε αμερικανικά ΜΜΕ. Την περιέργεια για τα φαινόμενα τροφοδότησε η δημοσιοποίηση την περασμένη χρονιά μερικών βίντεο που τράβηξαν πιλότοι του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, στα οποία μοιάζουν να καταγράφονται πτήσεις Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων (ATIA). Το ένα μαγνητοσκοπήθηκε τον Νοέμβριο του 2004, άλλα δύο τον Ιανουάριο του 2015.

Έπειτα από δεκαετίες μυστικότητας, το Κογκρέσο έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να ενημερώνει το ευρύ κοινό για της δραστηριότητες της μονάδας του Πενταγώνου που έχει επιφορτιστεί να μελετά τα επιλεγόμενα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα. Στην έκθεση δεν αναφέρεται ρητώς η πιθανότητα τα φαινόμενα αυτά να συνδέονται με εξωγήινες μορφές ζωής. Αλλά ούτε αποκλείεται. Για τον αμερικανικό στρατό και τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αυτό που χρειάζεται να εξηγηθεί πάνω απ’ όλα είναι εάν τα φαινόμενα αυτά εγείρουν απειλές για τις ΗΠΑ. «Τα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα εγείρουν ερωτήματα για την ασφάλεια των πτήσεων και για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», σύμφωνα με το κείμενο, έκτασης εννέα σελίδων †.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Γουόρνερ, τον πρόεδρο της επιτροπής της Γερουσίας που είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο αριθμός των περιστατικών βαίνει αυξανόμενος από το 2018. «Η έκθεση αυτή μάλλον δεν επιτρέπει να εξαχθεί σαφές συμπέρασμα και δεν είναι παρά η αρχή των προσπαθειών για να εξηγηθεί ένα ζήτημα που εγείρει κινδύνους για την αεροπορία σε αρκετές περιοχές της χώρας και του κόσμου», σημείωσε ο κ. Γουόρνερ σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε. Οι ΗΠΑ «πρέπει να μπορέσουν να κατανοήσουν και να μειώσουν τις απειλές για τους πιλότους μας, είτε προέρχονται από UAVs, είτε από μετεωρολογικά μπαλόνια, είτε από μέσα συλλογής πληροφοριών των αντιπάλων μας», πρόσθεσε.

