Κορονοϊός - Μόσιαλος: με τα εμβόλια σχεδόν κάθε θάνατος είναι αποτρέψιμος

Σχεδόν όλοι οι θάνατοι και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία στις ΗΠΑ αφορούν ανεμβολίαστα άτομα, αναφέρει ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος.

Σχεδόν όλοι οι θάνατοι και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία από τη νόσο Cοvid-19 στις ΗΠΑ αφορούν πλέον άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί, επισημαίνει σε νέα ανάρτηση του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE). Αυτό, όπως λέει, αποτελεί «μια συγκλονιστική απόδειξη για το πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια» κατά του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει, «η καμπύλη των θανάτων από κορονοϊό στις ΗΠΑ ξεκίνησε την καθοδική πορεία της στα μέσα Ιανουαρίου, ένα μήνα μετά την έναρξη των εμβολιασμών, έχοντας ξεπεράσει τους 3.400 θανάτους ημερησίως κατά μέσο όρο και σήμερα πια σχεδόν όλοι οι θάνατοι είναι πλέον σε άτομα που δεν εμβολιάστηκαν. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι οι ημερήσιοι θάνατοι λόγω λοίμωξης από κορονοϊό- που τώρα είναι κάτω από 300 στις ΗΠΑ- θα μπορούσαν να είναι σχεδόν μηδενικοί, εάν όλοι εμβολιάζονταν».

Εν συνεχεία ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας δίνει μια ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων από τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC ) στις ΗΠΑ, για το διάστημα από τον Μάιο και έπειτα, η οποία δείχνει τα ακόλουθα:

Οι επαναμολύνσεις σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα αντιστοιχούν σε περίπου 0,1%, ενώ καταγράφηκαν λιγότερες από 1,200 νοσηλείες λόγω Covid-19 σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα μεταξύ των άνω των 853.000 συνολικών νοσηλειών. Από την άλλη, καταγράφηκαν 851.800 νοσηλείες λόγω Covid-19 σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί. Συνεπώς, το 99,9% του συνόλου των εισαγωγών στα νοσοκομεία αντιστοιχεί σε ανεμβολίαστους. Καταγράφηκαν περίπου 150 θάνατοι σε πλήρως εμβολιασμένους από τους περισσότερους από 18.000 συνολικούς θανάτους λόγω Covid-19. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 0,8% του συνόλου των θανάτων. Kαταγράφηκαν 17,850 θάνατοι λόγω Covid-19 σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί και συνεπώς το 99,2% του συνόλου των θανάτων αντιστοιχεί σε ανεμβολίαστους.

Σύμφωνα με το CDC, περίπου το 63% των Αμερικανών 12 ετών και άνω έχουν λάβει τουλάχιστον μια δόση και το 53% είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Το «προφίλ» όμως των κρουσμάτων και των θανάτων διαφέρει πολύ από πολιτεία σε πολιτεία. «Θα το πω απλά: έχοντας πλέον διαθέσιμα εμβόλια και δη τόσο αποτελεσματικά, σχεδόν κάθε θάνατος είναι αποτρέψιμος», καταλήγει ο κ. Μόσιαλος.

