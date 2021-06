Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης για μετάλλαξη Δέλτα στον ΑΝΤ1: σε τι ποσοστό μας προστατεύει ο εμβολιασμός

Μαθηματικά βέβαιο ότι η μετάλλαξη Δέλτα θα κυριαρχήσει και στη χώρα μας. Τι είπε για τις προστατευτικές μάσκες.

Ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων, Αθανάσιος Σκουτέλης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», τόνισε ότι είναι κατανοητό γιατί γίνεται τόσο μεγάλη κουβέντα για τη μετάλλαξη Δέλτα, αλλά αν εστιάσουμε σε αυτήν θα χάσουμε την «μεγάλη εικόνα», καθώς και πριν από δυο μήνες πάλι για μεταλλάξεις μιλάγαμε, όπως ήταν τότε η βρετανική, αλλά το ζητούμενο είναι ο εμβολιασμός και τα περιοριστικά μέτρα.

Ο κ. Σκουτέλης, ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι ο πλήρης εμβολιασμός μας προστατεύει κι από τη μετάλλαξη Δέλτα σε ποσοστό άνω του 90% για το ενδεχόμενο σοβαρής νόσησης. Συμπλήρωσε δε πως είναι μαθηματικά βέβαιο πως η μετάλλαξη Δέλτα θα κυριαρχήσει και στη χώρα μας.

Στη συνέχεια υπογράμμισε, ότι δεν θα πρέπει να πετάξουμε εντελώς την προστατευτική μάσκα, αλλά να την «αφήσουμε στο τσεπάκι μας». Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι μάσκες σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας ήταν πολύτιμος σύμμαχος μας και μας προστάτευσε κι από άλλα πράγματα, όπως η γρίπη και τα κρυολογήματα τα οποία εξαφανίστηκαν φέτος.

