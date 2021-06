Οικονομία

Τσακλόγλου για επικουρικές: προστατευμένοι από διακυμάνσεις οι ασφαλισμένοι

Έκανε λόγο για ένα βιώσιμο σύστημα και εξήγησε ότι δημιουργείται ένα νέο ταμείο, μέσω του οποίου θα διαμορφωθούν οι ατομικοί “κουμπαράδες”.

Για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, με το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτης Τσακλόγλου.

Όπως είπε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης αφορά υποχρεωτικά τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και προαιρετικά όσους είναι ήδη ασφαλισμένοι και κάτω των 35 ετών.

Τόνισε ότι οι ασφαλισμένοι με το νέο επικουρικό είναι προστατευμένοι από τις διακυμάνσεις των αγορών και έστειλε μήνυμα ότι οι παλιοί ασφαλισμένοι δεν πρέπει να φοβούνται για τις επικουρικές τους συντάξεις.

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Τσακλόγου, οι νέοι ασφαλισμένοι θα πάρουν τα χρήματα που έχουν δώσει και θα πάρουν και κάποιες αποδόσεις.

Έκανε λόγο για ένα βιώσιμο σύστημα και εξήγησε ότι δημιουργείται ένα νέο ταμείο, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μέσω του οποίου θα διαμορφωθούν οι ατομικοί "κουμπαράδες" όπου θα μπαίνουν οι εισφορές των ασφαλισμένων.