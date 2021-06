Κόσμος

Τζόρτζ Φλόιντ: πολυετής φυλάκιση στον αστυνομικό που τον δολοφόνησε

Για ιστορική απόφαση κάνουν λόγο εκπρόσωποι της αφροαμερικανικής κοινότητας. Πως την σχολίασε ο Μπάιντεν.

Ο λευκός αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν καταδικάσθηκε χθες, Παρασκευή, σε κάθειρξη 22 ετών και έξι μηνών για το φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, μια βαριά ποινή που αντανακλά τον παγκόσμιο αντίκτυπο του δράματος.

Ο συνήγορος της οικογένειας Φλόιντ, ο Μπεν Κραμπ, χαιρέτισε αμέσως μια «ιστορική» απόφαση που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιτρέπει στους οικείους του 40χρονου μαύρου και στις Ηνωμένες Πολιτείες «να κάνουν ένα βήμα παραπάνω προς τη συμφιλίωση», έπειτα από 13 πολυτάραχους μήνες.

Ο δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εξελέγη με τη στήριξη της αφροαμερικανικής κοινότητας, χαιρέτισε μια καταδίκη που του «φαίνεται δίκαιη».

Πριν από τον Ντέρεκ Σόβιν, λίγοι Αμερικανοί αστυνομικοί έχουν τιμωρηθεί με ποινή εγκλεισμού για φόνους που διέπραξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Μετά την ανακοίνωση της καταδίκης, διαδηλωτές με μεγάφωνα και συνοδευόμενοι από μοτοσικλέτες εξέφρασαν τη χαρά τους στο κέντρο της Μινεάπολης κατά την ώρα αιχμής χωρίς να σημειωθούν επεισόδια. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν προηγουμένως συγκεντρωθεί γύρω από τα δικαστήρια για να περιμένουν την απόφαση.

Οι οικείοι του εκλιπόντος, όπως και στρατευμένοι αντιρατσιστές, υπογράμμισαν πως χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια ετυμηγορία για να υπάρξουν αλλαγές σε βάθος στη χώρα. «Θέλω να υψώσετε το ανάστημά σας και να δώσετε μάχη» για περισσότερη ισότητα, είπε ο αδελφός του, ο Φιλονίζ Φλόιντ.

Αν και η υπόθεση αυτή προκάλεσε σάλο στις ΗΠΑ, ο δικαστής Πίτερ Κάχιλ υπογράμμισε πως δεν βάσισε την απόφασή του «στο συναίσθημα» ούτε «στην κοινή γνώμη». «Δεν επιδιώκω να στείλω κάποιο μήνυμα», διαβεβαίωσε σε σύντομη ομιλία του.

Σε ένα έγγραφο 22 σελίδων, αιτιολογεί την αυστηρότητά του επικαλούμενος διάφορους παράγοντες: ο Ντέρεκ Σόβιν «καταχράσθηκε τη θέση εμπιστοσύνης και εξουσίας που είχε», ενήργησε «με μεγάλη βαναυσότητα» και παρουσία παιδιών και με τη βοήθεια συναδέλφων, γράφει.

